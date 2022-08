Ricardo Santos segue em 40.º no Cazoo Open

O golfista português Ricardo Santos terminou este sábado no 40.º lugar, com um agregado de 216 pancadas, a terceira volta do Cazoo Open, no País de Gales, prova do DP World Tour.

Na terceira volta ao Celtic Manor Resort, em Newport, Ricardo Santos fez três 'birdies' (uma abaixo do par), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima), fechando com 72 pancadas (uma acima).





Na liderança da prova do DP World Tour está o inglês Callum Shinkwin, com 202 pancadas (11 abaixo).