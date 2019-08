Ricardo Santos segue em quinto lugar no challenge de Vierumäki

O golfista português Ricardo Santos terminou este sábado na quinta posição a terceira volta do torneio de Vierumäki, prova finlandesa do Challenge Tour, na qual José-Filipe Lima segue no 11.º posto.Na volta de hoje, Ricardo Santos, marcou 68 pancadas (quatro abaixo do par), e segue com um agregado de 206 'shots' (10 abaixo), em igualdade com outros dois jogadores.Hoje, o golfista português, que subiu sete posições na classificação, marcou um 'eagle' (duas abaixo), quatro 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima).José-Filipe Lima segue na 11.ª posição, com um agregado de 208 pancadas (oito abaixo), depois de hoje ter marcado 70 'shots' (duas abaixo do par).Lima, que segue empatado com outros cinco jogadores, entregou hoje um cartão com três 'birdies' e um 'bogey'.O sueco Rikard Karlberg lidera a prova com um agregado de 203 pancadas, menos um do que o sul-africano Brice Easton, que segue no segundo lugar.