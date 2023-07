Ricardo Santos sobe a 11.º no Betfred British Masters

O português Ricardo Santos subiu este sábado para 11.º no Betfred British Masters de golfe, após uma jornada em que marcou 69 pancadas (-3), colocando-se a três dos líderes.

O único português ainda em competição no campo The Belfry progrediu 21 lugares face à classificação da véspera, ficando a uma pancada apenas do top 10 neste torneio inglês do circuito DP World Tour.

Na primeira metade do percurso, Ricardo Santos somou dois birdies (uma abaixo) e outros tantos bogeys (uma acima), para depois terminar o dia em grande plano, graças a três birdies consecutivos, entre os buracos 15 e 17.

O golfista algarvio tem agora um agregado de 212 pancadas (71+72+69) para os três dias, ou seja, quatro pancadas abaixo do Par.

O inglês Justin Rose, três vezes campeão da Ryder Cup, liderou nos dois primeiros dias mas hoje esteve infeliz e, após 74 pancadas, caiu para o grupo dos 11.ºs.

No topo da tabela estão agora seis jogadores, com uma pontuação de 209 pancadas (-7) - Joost Luiten (Holanda), Guido Migliozzi (Itália), Niklas Norgaard (Dinamarca) e os ingleses James Morrison, Oliver Wilson e Andy Sullivan.