Ricardo Santos sobe a 25.º e passa cut na Irlanda do Norte

O golfista português Ricardo Santos passou esta sexta-feira o cut do ISPS Handa World Invitational, na Irlanda do Norte, ao concluir a segunda volta da 27.ª posição com 139 pancadas, uma abaixo do par do campo.





Depois de na quinta-feira ter terminado a volta inaugural integrado no grupo dos 54.º classificados, Ricardo Santos cumpriu o percurso de hoje em 69 pancadas, resultantes de três 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (uma acima), estando agora a seis pancadas do líder, o britânico Todd Clements.José-Filipe Lima, o outro português em prova, desistiu, não tendo efetuado o percurso hoje, depois de na quinta-feira ter concluído no grupo que seguia em 81.º lugar.