Ricardo Santos sobe ao 44.º lugar no Open do Quénia

Ricardo Santos subiu este sábado 20 lugares no Open do Quénia de golfe, para o grupo dos praticantes classificados na 44.ª posição da prova do DP World Tour, que é liderada pelo espanhol Jorge Campillo.

Ricardo Santos entregou um cartão com 69 pancadas (duas abaixo do par do campo Muthaiga, em Nairobi), fruto de três 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e apenas um 'bogey' (uma acima), passando a totalizar 210 golpes.

O jogador natural de Faro, de 40 anos, tem mais 10 pancadas relativamente ao agregado de Jorge Campillo (200), depois de ter sido o único português a manter-se em competição, uma vez que Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia falharam o 'cut' na sexta-feira.