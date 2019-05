Ricardo Santos sobe ao terceiro lugar no challenge de Brno

O golfista português Ricardo Santos subiu este sábado ao terceiro lugar do challenge de Brno, na República Checa, colocando-se a quatro pancadas do líder, o inglês Ross McGowan.





Na terceira e penúltima volta ao campo do Kaskáda Golf Resort, Ricardo Santos entregou um cartão de 65 pancadas (seis abaixo do par), somando um total de 202 'shots' (11 abaixo).Na liderança da prova do Challenge Tour, McGowan tem um total de 198 pancadas, menos duas do que o holandês Daan Huizing e quatro do que Ricardo Santos.