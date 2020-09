Ricardo Santos sobe cinco posições no Masters da Andaluzia

O português Ricardo Santos subiu este sábado cinco posições no Masters da Andaluzia, integrando o grupo dos golfistas classificados no 32.º lugar, após completar a terceira volta com um total de 221 pancadas, oito acima do par do campo.

Depois de ter anotado 78 e 70 'shots' nas duas primeiras rondas, respetivamente, o único representante luso em prova terminou o terceiro dia com 73 pancadas, entregando um cartão com um 'birdie' (uma pancada abaixo par) e três 'bogeys' (uma acima).

Ricardo Santos, que na véspera estava na 37.ª posição do torneio pontuável para o European Tour, divide agora o 32.º posto com outros três golfistas.

O Masters da Andaluzia, que decorre até domingo, em Sotogrande, em Espanha, é liderado pelo norte-americano John Catlin, com um agregado de 211 pancadas, duas abaixo do par.