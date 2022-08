Ricardo Santos termina Cazoo Open em 43.º lugar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O golfista português Ricardo Santos fechou este domingo no 43.º lugar o Cazoo Open, prova do DP World Tour disputada no País de Gales, que foi ganho pelo inglês Callum Shinkwin.

Na quarta e derradeira volta ao Celtic Manor Resort, em Newport, Ricardo Santos marcou 73 pancadas, com três 'birdies' (uma abaixo do par) e cinco 'bogeys' (uma acima), fechando o torneio com um agregado de 289 pancadas (cinco acima).

O inglês Callum Shinkwin venceu o torneio, com 272 pancadas (12 abaixo), menos quatro do que o escocês Connor Syme, que foi segundo.