O português Ricardo Santos terminou este domingo em quinto lugar o torneio Hauts de France, do circuito challenge, depois de concluir a quarta e última volta com o seu melhor desempenho nos quatro dias.Ricardo Santos fechou a última volta em 68 pancadas, três abaixo do par do campo, num total de 279, mais oito do que o vencedor, o francês Robin Roussel, que fez hoje cinco abaixo do par e ultrapassou o anterior líder, o holandês Daan Huizing.Na volta de hoje, que lhe permitiu subir quatro posições em relação ao dia anterior, Ricardo Santos conseguiu três 'birdies' (uma pancada abaixo do par) na segunda metade do percurso, nos buracos 12, 13 e 18.Na última semana, Ricardo Santos venceu uma prova do 'challenge tour', em Lucerna, na Suíça, arrecadando 29.600 euros, e em 26 de maio tinha sido segundo no D+D Real, em Brno, na República Checa.De fora do Hauts de France ficou o também português José Filipe Lima, que falhou o 'cut' na sexta-feira e terminou em 113.º.