Ricardo Santos termina D+D Real Czech Masters em 41.º

O português Ricardo Santos concluiu este domingo na 41.ª posição o D+D Real Czech Masters, disputado em Praga e pontuável para o DP World Tour.

O golfista luso caiu seis lugares em relação à posição que ocupava na sexta-feira, num torneio encurtado em uma volta, com a anulação da prevista para sábado, devido à chuva forte que caiu na região de Praga.

Depois de muitas horas a recuperar o campo para o tornar mais jogável, voltou-se ao percurso do Albatross Golf Resort, com Ricardo Santos a entregar o seu último cartão com 70 pancadas assinaladas (duas abaixo do par), com cinco 'birdies' (uma abaixo) e três 'bogeys' (uma acima).

No total dos três dias jogados, marcou 210 pancadas, seis abaixo do par.

A vitória final foi para o alemão Maximilian Kieffer, com uma grande recuperação no último dia para superar o malaio Gavin Green.

A prova foi disputada até ao último buraco, em que o azarado Green viu a bola fazer um ressalto inesperado e não entrar, terminando o torneio com 15 'shots' abaixo do par, enquanto Kieffer conseguiu fechar com 16 abaixo.

Para Kieffer, que consegue aqui a primeira vitória em 10 anos de World Tour, o sucesso representa a subida a 32.º do ranking mundial.