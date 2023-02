Ricardo Santos termina em 42.º nos Emirados Árabes Unidos

O português Ricardo Santos terminou este domingo na 42.ª posição o Ras Al Khaimah Championship, torneio de golfe que decorreu nos Emirados Árabes Unidos, pontuável para o DP World Tour.



O golfista luso entregou no fim da última volta um cartão com 70 pancadas (duas abaixo do Par do campo), menos uma do que acontecera nos três primeiros dias. Hoje, marcou três 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e um 'bogey' apenas (uma acima), para um agregado final de 283 golpes.

Este resultado permite a Ricardo Santos, de 40 anos, ganhar 9.909,14 euros e a subida no 'ranking', em que é 192.º.

O próximo torneio do golfista luso, já na próxima semana, é o Singapore Classic.

Em Ras Al Khaimah, a vitória só se decidiu no último buraco, onde o inglês Daniel Gavins foi melhor que os adversários e fechou a competição com 271 pancadas, menos uma que o sueco Alexander Bjork e o sul-africano Zander Lombard.