Ricardo Santos termina em 42.º lugar em Marrocos

O português Ricardo Santos encerrou este domingo o Lalla Aïcha Challenge Tour, em Marrocos, no grupo dos golfistas classificados na 42.ª posição, ao completar a quarta e última volta com um total de 289 pancadas, uma acima do par.





Na derradeira ronda, o golfista luso conseguiu subir dois lugares na tabela, tendo entregado um cartão com 72 shots, no qual inscreveu cinco birdies (uma pancada abaixo do par) e cinco bogeys (uma acima).O galês Oliver Farr foi o vencedor da prova, que decorreu em Rabat, tendo terminado com um total de 273 shots, 15 abaixo do par do campo.