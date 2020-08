Ricardo Santos termina em 44.º lugar no English Championship

O português Ricardo Santos terminou este domingo no grupo dos classificados em 44.º lugar o English Championship de golfe, prova que se disputou no campo do Hanbury Manor Marriott Hotel, em Ware, no condado inglês de Hertfordshire.

Após quatro dias bastante regulares, Ricardo Santos fechou o torneio com 274 pancadas, 10 abaixo do par do campo. Hoje, terminou o percurso com 69 pancadas, depois de 68, 68 e 69 nos dias anteriores.

Domínio avassalador do inglês Andy Sullivan, vencedor do Open de Portugal em 2015, que só precisou de 257 pancadas (27 abaixo do par) para os quatro dias de prova, tendo mesmo estabelecido um recorde do campo, no segundo dia, com 62.

Sempre na frente desde o segundo dia, regista em Ware o quarto torneio da época, deixando o espanhol Adrian Otaegui a sete pancadas de distância. O pódio fechou com o dinamarquês Rasmus Hojgaard, a oito pancadas.