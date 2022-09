Ricardo Santos termina em 73º lugar no Open de Roma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Santos, que no sábado terminou a terceira volta na posição 67, marcou este domingo 75 pancadas (quatro acima), com quatro birdies (uma abaixo), anulados por quatro bogeys (uma acima), e ainda um duplo bogey (duas acima). Nas duas primeiras voltas do DS Automobiles Italian Open, o golfista algarvio marcou 71 pancadas em casa, e na terceira ronda fez 74. O torneio foi ganho pelo escocês Robert Macintyre, que se impôs no playoff ao inglês Matt Fitzpatric, depois de ambos terem terminado com um agregado de 270 pancadas (14 abaixo).

O golfista português Ricardo Santos terminou na 73ª posição o Open de Roma, com um agregado de 291 pancadas (sete acima do Par), depois deste domingo ter fechado com a pior das quatro voltas da competição.