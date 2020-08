Ricardo Santos termina Hero Open na 57.ª posição

O golfista português Ricardo Santos terminou este domingo na 57.ª posição o Hero Open, torneio que decorreu em Birmingham, depois de ter descido 21 lugares na classificação em relação a sábado.

Ricardo Santos, que terminou com um agregado de 285 pancadas, realizou hoje a pior das sua quatro voltas, entregando um cartão com 75 'shots' (três acima do par).

O golfista algarvio, que nas voltas anteriores marcou 70, 69 e 71 pancadas, marcou hoje cinco 'birdies' (uma abaixo), quatro 'bogeys' (uma acima) e dois duplos 'bogeys' (duas acima).

O inglês Sam Horsfield, que conclui com um agregado de 270 pancadas (18 abaixo do par), venceu o torneio.