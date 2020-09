Ricardo Santos termina Masters da Andaluzia em 68.º lugar

O golfista português Ricardo Santos terminou este domingo o Masters da Andaluzia no 68.º lugar, ao completar a quarta e última volta do torneio com um total de 302 pancadas, 18 acima do par do campo.

O único jogador luso que passou o 'cut' - ao contrário de Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia, que fecharam no 78.º lugar - caiu 32 posições no último dia, desde a 36.ª, depois de anotar 81 'shots', 10 acima do par, o pior desempenho pessoal dos quatro dias do torneio.

Na derradeira ronda da prova pontuável para o European Tour, Ricardo Santos entregou um cartão com sete 'bogeys' (uma pancada acima do par) e um 'triplo-bogey' (três acima), no buraco 17.

O Masters da Andaluzia revelou-se bastante atípico, tendo em conta que nenhum dos golfistas presentes conseguiu sequer igualar o par do campo de Sotogrande, inclusive o vencedor do torneio, o norte-americano John Catlin, que terminou com um agregado de 286 pancadas, duas acima do par.

A vitória valeu ao norte-americano um prémio de 196 mil euros.