Ricardo Santos termina Omega Masters na 68.ª posição

O golfista português Ricardo Santos terminou este domingo na 68.ª posição do Omega Master, em Crans Montana, na Suíça, prova do DP World Tour, vencida pelo sul-africano Thriston Lawrence.

Ricardo Santos, o único português a passar o cut, concluiu o torneio com 278 pancadas, empatado com outros dois jogadores, depois deste domingo ter descido oito posições em relação a sábado.

O jogador algarvio fez a pior das quatro voltas do torneio, entregando um cartão com 72 pancadas (duas acima do par), com dois birdies (uma abaixo) e cinco bogeys (uma acima).

O sul-africano Thriston Lawrence venceu o torneio no desempate com o inglês Matt Wallace, depois de ambos terem fechado as quatro voltas com um agregado de 262 pancadas.