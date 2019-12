Ricardo Santos termina Open das Maurícias no 65.º lugar

O golfista português Ricardo Santos terminou este domingo o Open das Maurícias no 65.º lugar, ao completar o quarto e último dia com um agregado de 286 pancadas, duas abaixo do par.

Na derradeira volta ao campo do Heritage Golf Club, o único representante luso em prova anotou 71 pancadas, uma abaixo do par, com dois 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e um 'bogey' (uma acima).

O Open das Maurícias foi conquistado pelo dinamarquês Rasmus Hojgaard, que superou o francês Antoine Rozner e o italiano Renato Paratore num 'play-off', depois de os três terem terminado a quarta ronda empatados na liderança, com 269 'shots', 19 abaixo do par.

O triunfo rendeu ao golfista nórdico um prémio de 158 mil euros.