Ricardo Santos termina Open do Quénia de golfe no 40.º lugar

Ricardo Santos terminou este domingo no grupo dos golfistas classificados em 40.º lugar no Open do Quénia, prova do DP World Tour que se realizou em Nairóbi e foi vencida pelo espanhol Jorge Campillo.

Ricardo Santos subiu quatro posições em relação à classificação de sábado (44.º), depois de ter entregado um cartão com 68 pancadas (três abaixo do par do campo Muthaiga), fruto de um 'eagle' (duas pancadas abaixo do par do buraco), três 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima).

O golfista português totalizou 278 golpes nos quatro dias de competição, seis abaixo do par do campo, distante do agregado de 266 shots de Jorge Campillo (18 abaixo do par), que efetuou 66 e assegurou o triunfo.

O jogador natural de Faro, de 40 anos, foi o único dos três representantes portugueses em Nairóbi que conseguiu apurar-se para as últimas duas voltas, disputadas no fim de semana, uma vez que Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia falharam o 'cut' na sexta-feira.