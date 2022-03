Ricardo Santos termina Open do Quénia em 26.º lugar

O português Ricardo Santos terminou este domingo o Open do Quénia no grupo dos golfistas classificados em 26.º lugar, ao efetuar 64 pancadas, sete abaixo do Par do campo, no último dia da prova, vencida pelo chinês Ashun Wu.

Ricardo Santos deu um grande salto na classificação geral, graças a sete 'birdies' (uma pancada abaixo do Par do buraco) e ao único 'eagle' (duas abaixo) obtido nos quatro dias de competição, apesar de também ter registado dois 'bogeys' (uma acima).

O golfista português, de 39 anos, efetuou, de longe, a sua melhor volta ao campo queniano, depois de nos três dias anteriores ter registado 72, 70 e 72 pancadas, terminando com um total de 278, seis abaixo do Par, enquanto Ashun Wu concluiu a prova com 268 golpes.

Pedro Figueiredo, o outro português que competiu no Open do Quénia, falhou o 'cut' e a qualificação para as duas voltas finais, ao totalizar 146 pancadas (73+73), quatro acima do Par, terminando no grupo dos praticantes classificados em 103.º lugar.