Ricardo Santos termina primeira volta do Open de Espanha no grupo dos 21 primeiros

O português Ricardo Santos concluiu esta quinta-feira a primeira volta do Open de Espanha em golfe, que decorre em Madrid, integrado no grupo dos 21.º classificados, com um agregado de 68 pancadas (três abaixo do par do campo).

Ricardo Santos, que concluiu a volta com mais cinco pancadas do que o trio de jogadores que lidera a prova, cumpriu o percurso com seis birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e três bogeys (uma acima), ficando assim em boa posição para poder passar o cut na sexta-feira.

Na frente do torneio espanhol, pontuável para o circuito europeu de golfe, está um trio formado pelo chinês Ashun Wu, pelo tailandês Aphibarnrat Kiradech e pelo neerlandês Darius Van Driel, todos com 63 pancadas (oito abaixo do par).