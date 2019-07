Ricardo Santos termina sorteio de Le Vaudreuil 2m 24.º lugar

O golfista português Ricardo Santos terminou este domingo o Challenge de Le Vaudreuil em 24.º lugar, ao terminar a quarta e última volta da prova com um total de 281 pancadas, três abaixo do par.Depois de na véspera ter recuperado 19 posições, para o 31.º posto, Ricardo Santos voltou a subir na tabela no derradeiro dia, concluindo o percurso com 69 'shots', duas abaixo do par.O golfista, que era o único representante luso ainda em competição, registou seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e quatro 'bogeys' (uma acima).O Challenge de Le Vaudreuil foi conquistado pelo inglês Steven Tiley, que comandou a prova desde o primeiro dia, tendo terminado com um agregado de 273 pancadas, 11 abaixo do par.