Ricardo Santos volta a igualar o par na segunda ronda do Open de Roma

O golfista português Ricardo Santos fechou esta sexta-feira o segundo dia do Open de Roma igualando o par do campo (71 pancadas), tal como na véspera, enquanto Ricardo Melo Gouveia não competiu por falta de luz natural na capital italiana.



Ricardo Santos totalizou cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par), três 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima), subindo um lugar na tabela geral, para 46.º

Já Melo Gouveia, que na quinta-feira teve um mau arranque na prova, traduzido em 75 pancadas, com três 'birdies', cinco 'bogeys' e um duplo 'bogey', ficando no 119.º posto em 156 atletas, subiu hoje, apesar de ainda não ter jogado a ronda dois, para 80.º.

No final do dia, dada a ausência de condições para finalizar a segunda ronda, é o inglês Rory McIlroy a comandar a classificação, com nove pancadas abaixo do par, seguido pelo compatriota Matt Fitzpatrick (oito abaixo) e o francês Victor Perez (sete abaixo).