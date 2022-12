Romeu Lopes campeão nacional de Match Play em Pitch & Putt

Romeu Lopes venceu o Campeonato Nacional de Match Play na modalidade de Pitch & Putt, que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) organizou no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, em Oeiras.

O jogador de Cantanhede, de 17 anos, bateu na final a sua parceira de clube, Aline Marques, de 15 anos, por 6/5 (seis buracos de vantagem com apenas cinco por se jogar).

O Campeonato Nacional de Match Play (eliminação direta) de P&P reuniu os 16 primeiros classificados do Ranking Nacional de Pitch & Putt e disputou-se em confrontos de oito buracos. Na final o título decide-se em 16 buracos.

A edição de 2022 foi marcada pelas surpresas e Aline Marques destacou-se neste aspeto. À partida, era a 9.ª no ranking, mas apresentava como credenciais o título de campeã nacional de Sub-16 e a vitória, em junho, no Cantanhede International.

O seu percurso começou com um sucesso frente a Pedro Franco Dias (Seniores) por 2/1. Seguiu-se outro triunfo por 2/1 sobre Hugo Espírito Santo (Quinta das Lágrimas), o grande favorito à conquista da prova. Hugo Espírito Santo é o líder do ranking, este ano sagrou-se campeão nacional de P&P pela sétima vez, venceu a Taça FPG de P&P pela quarta ocasião, foi ainda campeão no CityGolf Open de Portugal de P&P e ganhou o Campeonato Nacional de Inter-Clubes de P&P.

Depois dessa grande surpresa, não abrandou e a jogadora de 15 anos derrotou outro dos grandes especialistas da variante, Arnaldo Paredes (Quinta das Lágrimas), por 1up.

Só cedeu na final com outro jogador de Cantanhede, Romeu Lopes. Por seu lado, o 14.º no ranking ultrapassou sucessivamente João Filipe Monteiro (Quinta das Lágrimas), por 2up; Pedro Ferreira (também do clube de Coimbra), por 1up; e Bernardo Pinto (igualmente de Cantanhede), no segundo buraco do play-off.

Para além da final, Bernardo Pinto garantiu o 3.º lugar ao vencer Arnaldo Paredes por 2/1, enquanto Hugo Espírito Santo terminou no 5.º posto ao vergar Fernando Sequeira (Seniores) por 2/1.

Com esta torneio concluiu-se o calendário de provas nacionais da FPG de 2022.