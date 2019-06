Rose iguala recorde de Tiger e lidera US Open após primeiro dia

O britânico Justin Rose igualou esta sexta-feira o recorde do norte-americano Tiger Woods no campo de Pebble Beach, na Califónia, e lidera isolado a 119.ª edição do US Open após o primeiro dia.Justin Rose, vencedor da prova em 2013, marcou 65 pancadas, seis abaixo do par, ao fazer um eagle (duas pancadas abaixo do par), cinco birdies (uma abaixo) e um bogey (uma acima), igualado o feito de Tiger em 2000.O britânico, de 38 anos, tem uma pancada de avanço sobre os norte-americanos Rickie Fowler, Xander Shauffele e Aaron Wise e o sul-africano Louis Oosthuizen, que marcaram 66, cinco abaixo.Fowler e Wise entregaram cartões com seis birdies e um bogey, Shauffele fez um eagle, cinco birdies e dois bogeys e Oosthuizen marcou um eagle, quatro birdies e um bogey.Logo atrás, no sexto lugar, com mais uma pancada (67), seguem mais dois norte-americanos, Scott Piercey e Nate Lashley, enquanto o norte-irlandês Rory McIlroy, que procura o quinto major e primeiro desde 2014, está entre os oitavos, com 68 pancadas, três abaixo do par.Bem posicionado, está também o norte-americano Brooks Koepka, número 1 mundial e vencedor das duas últimas edições, que procura tornar-se o primeiro golfista a vencer a prova por três vezes seguidas desde o escocês Willie Anderson, de 1903 a 1905.Vencedor de quatro majors, desde 2017, Koepka, de 29 anos, que ganhou recentemente o PGA Championship, somou 69 pancadas, duas abaixo do par, seguindo no 16.º posto.Por seu lado, o norte-americano Tiger Woods, de 43 anos, está um pouco mais abaixo na tabela, numa prova que já venceu por três ocasiões, uma precisamente em Pebble Beach, em 2000.Em busca do 16.º major, depois de cinco triunfos no Masters, o último já este ano, três no US Open, três no The Open e quatro no PGA Championship, Tiger fez 70 pancadas, uma abaixo do par, ao somar três birdies e um duplo bogey.Entre os amadores, o melhor foi o norueguês Viktor Hovland, que somou 69 pancadas, duas abaixo do par.