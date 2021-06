O norte-americano Russell Henley lidera, provisoriamente, o US Open, com quatro pancadas abaixo do par, as mesmas do sul-africano Louis Oosthuizen, que não concluiu a primeira volta por falta de luz natural.

Henley (63.º do mundo), que não ganha um título da PGA Tour desde o Open de Houston, em 2017, e nunca conseguiu classificar-se entre os 10 primeiros num major, concluiu a primeira volta com 67 pancadas, com seis birdies (uma abaixo do par) e dois bogeys (uma acima).

Louis Oosthuizen (18.º do ranking), vencedor do British Open em 2010, que se encontra entre o lote de 36 jogadores que ainda não terminaram a primeira volta, por falta de luz natural, segue também com quatro pancadas abaixo do par (de um total de 59), com cinco birdies e apenas um bogey.

Esta sexta-feira, o início da primeira volta do US Open no percurso de Torrey Pines, na Califórnia, habitualmente varrido pelo vento do Pacífico, foi atrasado em 90 minutos devido a uma persistente névoa matinal.