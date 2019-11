Santos de sonho às portas do top-10

Terá sido a visita da mulher Rita, vinda de Portugal com os amigos Miguel e Alves Caetano? Terá ajudado o apoio do cunhado Pedro, que reside há cinco anos em Maiorca? Poderá ter-se sentido melhor com o vento menos forte que soprou neste Sábado? Ou será que após duas voltas de treino, um dia de Pro-Am e duas rondas de competição a sério, Ricardo Santos começou a perceber como contornar o enigmático traçado do Club de Golf Alcanada, que tem feito em água à elite dos melhores 45 jogadores do Challenge Tour?O certo é que hoje Ricardo Santos mostrou porque razão é um dos melhores jogadores da segunda divisão do golfe europeu em 2019, com uma vitória no Swiss Challenge e mais outros dois top-3, fazendo-o chegar à Grande Final do Challenge Tour no 8.º lugar da Corrida para Maiorca e com o cartão assegurado para o European Tour em 2020.As voltas de 75 e 73 que tinham-no atirado para fora do top-30 da classificação nos dois primeiros dias deste torneio, de 420 mil euros em prémios monetários, não faziam justiça à qualidade que o algarvio é capaz de exibir nos campos de todo Mundo.Um dos voluntários que acompanhou-o em duas das três voltas, empunhando a tabuleta com os resultados, falava-nos do agrado que sentia em ver jogar ao vivo o mesmo Ricardo Santos que assistira tantas vezes há uns anos em lugares de destaque em transmissões televisivas do European Tour.E ao terceiro dia fez-se luz. Com uma volta de 65 pancadas, 6 abaixo do Par do sinuoso desenho de Robert Trent Jones jnr., Ricardo Santos carimbou não só o melhor resultado do dia, como igualou o melhor cartão de toda a semana que tinha sido conseguido pelo inglês Laurie Canter na sexta-feira."Estou obviamente contente e orgulhoso porque fazer 6 abaixo neste campo é bastante motivador. (…) Foi uma volta excecional para subir bastantes posições na tabela", disse Ricardo Santos à Tee Times Golf (teetimes.pt).Com efeito, depois de partir num modesto 37.º lugar, o campeão nacional de 2011 e 2016 saltou para o grupo dos 11.º classificados, com um total de 213 pancadas, a Par do campo, empatado com outros quatro jogadores."Hoje, quando comecei, o meu foco foi não cometer erros e, quando não me sentisse bem, jogar pelo seguro, sem tentar grandes milagres", explicou o português de 37 anos.A estratégia deu frutos. O front nine do campo é "mais exigente" na pancada de saída e no ataque ao green e nos dois dias anteriores Santos tinha chegado ao buraco 10 com +4 e +2. Desta feita, dobrou os primeiros nove buracos com -3, com birdies no 1, 6 e 9. Para mais, nos buracos 7, 8 e 9 tinha conseguido sair de situações eventualmente comprometedoras.A confiança de ter passado o mais difícil com distinção soltou-o para a grande exibição no back nine, com mais birdies nos buracos 11, 13, 15 e 18, nada manchados pelo bogey no 12, curiosamente um buraco onde fizera sempre birdie nos dias anteriores."Joguei praticamente igual a ontem, mas a diferença foi que concretizei putts. Hoje aproveitei praticamente todas as oportunidades que tive. Na realidade nem tive de fazer putts muito longos porque tive muitos shots perto dos buracos. E em todos os greens que falhei consegui fazer up & down. O único putt que meti para lá dos 2 ou 3 metros foi no 13, que teria aí uns 6 metros. E houve alguns putts dados, no 18 quase fazia eagle e no 9 fiquei a 1 metro. O único bogey foi por ter falhado o drive à esquerda e tive a infelicidade de ficar encostado a uma árvore, sem possibilidade de backswing e follow through", explicou com mais detalhe.Estando a 6 pancadas dos líderes, quando falta uma volta para o fim da Grande Final, Ricardo Santos já não pensa nem no título nem no n.º1 da Corrida para Maiorca, mas sabe que não é impossível terminar o torneio entre os dez primeiros, quiçá entre os cinco primeiros, e também pode melhorar o 8.º lugar no ranking do Challenge Tour que ocupava antes de viajar para Espanha.Até porque o último dia é imprevisível. As indicações meteorológicas são de muita chuva e de ventos que poderão aproximar-se dos 50 Km/h. Alguns membros da organização admitem em surdina (mas recusando qualquer declaração oficial) que possa não haver uma quarta ronda e que o torneio seja reduzido a 54 buracos.Filipe Lima, um dos mais experientes jogadores desta Grande Final, levanta a hipótese de um outro cenário: «O problema é que se jogarmos muito buracos poderemos ter de concluir tudo na segunda-feira e isso é que é mais chato».O mau tempo não é mal-encarado pelos dois portugueses. "Pode ser uma mais-valia para mim – sublinha Santos – porque se estiver bom tempo é mais difícil subir na classificação. É preciso fazer um resultado como o de hoje para subir muito. Com mau tempo, é aquele jogo da paciência, de fazer o máximo de pares possíveis e de cometer poucos erros. Nesses dias é assim que se sobe na tabela e é o que irei tentar fazer"."Não vou ficar chateado com o mau tempo – corroborou Lima – e como o pessoal sabe eu gosto disso. É uma oportunidade a mais para eu fazer um muito bom resultado e ainda agarrar um resultado como deve ser".O português residente em França sempre gostou de jogar com vento. O algarvio não era bem assim na sua juventude, mas é preciso perceber que são dos jogadores mais experientes e de melhor palmarés entre este top-45 do Challenge Tour. Aliás, este ano, Santos venceu na Suíça e Lima na Finlândia. Ao contrário de outros mais jovens, não entram em pânico com situações mais desafiantes.Por outro lado, ambos irão jogar a última volta descontraídos. Santos porque tem o cartão do European Tour assegurado para 2020. Lima porque sabe que já não será possível o top-2 na classificação que iria permitir-lhe regressar ao European Tour.Por quatro vezes o português de quase 38 anos conseguiu subir à primeira divisão europeia vindo do Challenge Tour, mas não haverá uma quinta vez em 2019.Embora hoje tenha obtido o seu melhor resultado da semana, de 69 pancadas, 2 abaixo do Par, e apesar de ter subido de 41.º para 38.º com um total de 219 (+6), está a 12 pancadas dos líderes!Por isso, estando mais descontraído, a jogar melhor e finalmente a "patar" decentemente, poderá arrancar uma bela exibição. E para ele o último dia não deixa de ser importante, porque há muito dinheiro em jogo e a sua carreira é apenas financiada com os prémios monetários que aufere. Jogando sem pressão, poderá surpreender a concorrência."Hoje ‘drivei’ muito bem to tee mas os ferros estiveram bastante mal, mas meti alguns putts, a Senhora ouviu-me, e por isso arranquei um resultado abaixo do Par, o que é muito bom aqui. É verdade que hoje havia menos vento, estava um pouco mais fácil, mas estou contente e mais ainda por ter tido boas sensações nos greens e isso é a maior alegria que poso ter", declarou Lima, que cumpriu os primeiros nove buracos a Par e depois fez birdies nos buracos 10, 11 e 15, perdendo 1 pancada no 13.O campeão nacional de 2017 já sabe que para a semana terá de ir jogar a Final da Escola de Qualificação, a sua última hipótese de subir ao European Tour.Mas voltando à Grande Final do Challenge Tour, para esta terceira volta a direção do torneio decidiu colocar o campo um pouco mais fácil (com greens nem tão rápidos como no primeiro dia, nem tão lentos como no segundo) e o vento também soprou um pouco menos nos buracos menos montanhosos.Francesco Laporta, o líder das duas primeiras voltas, foi dos raros a considerar que as condições de jogo estavam "mais difíceis do que nos dias anteriores devido ao posicionamento de algumas bandeiras".O italiano manteve o comando, mas agora partilha-o com o alemão Sebastian Heisele, com 207 pancadas, 6 abaixo do Par.Laporta, recente campeão do Open de Hainan na China fez uma terceira volta de 70 (-1). Heisele, o campeão do Open da Bretanha, fez a sua melhor volta da prova de 67 (-4).Hoje houve 20 jogadores a baterem o Par do campo e todo o top-10 do torneio está agora em "números vermelhos". Uma melhoria substancial, pois no primeiro dia só sete jogadores tinham jogado abaixo do Par, passando para 11 no segundo dia.E se ontem só seis jogadores estavam abaixo do Par no agregado dos 36 buracos, hoje já temos todo o top-10 a superar o campo.Quanto aos jogadores que tenham cometido a proeza de entregar todos os dias cartões abaixo do Par, só mesmo dois: o colíder Francesco Laporta (68+69+70) e o inglês Matthew Jordan (70+70+69), que ocupa a 3.ª posição, empatado com o seu compatriota Jack Senior (70+73+66) e o francês Robin Sciot-Siegrist (71+68+70).A última volta começa mais cedo do habitual, logo às 8h00, e Filipe Lima sai do terceiro grupo, às 08h22, com o alemão Nicolai von Dellingshausen e o norte-irlandês Cormac Sharvin.Ricardo Santos arranca o seu assalto ao top-10 do torneio às 10h01, ao lado do polaco Adrian Meronk, o campeão do Open de Portugal @ Morgado Golf Resort, e do holandês Darius van Driel, o vencedor do prestigiado Rolex Trophy. Será, por isso, um trio de jogadores que elevaram troféus na presente temporada.: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf em exclusivo para Record