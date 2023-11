Sara Gouveia fora do Match Play em Pedreña

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sara Gouveia esteve entre as participantes da prova do Santander Golf Tour que decorre esta semana no Real Golf de Pedreña, na Cantábria, a norte de Espanha.

Tendo feito 84 (+13) pancadas na única volta da fase de stroke play (por pancadas), a portuguesa falhou o apuramento para a fase de match play (eliminação directa).

O resultado da jogadora algarvia deu-lhe o 20.º lugar entre as 20 concorrentes, daquele que é o penúltimo torneio da época no circuito feminino espanhol de profissionais.

As condições não estavam fáceis e só a espanhola Elena Hualde bateu o Par 71 do campo, com 69 (-2).

As 16 primeiras classificadas iniciaram a fase de match play com a ronda dos oitavos-de-final.