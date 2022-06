Sara Gouveia vice-campeã em La Coruña

Sara Gouveia igualou o melhor resultado de sempre de uma portuguesa em circuitos internacionais de golfe, ao sagrar-se vice-campeã do torneio de La Coruña, uma prova do Santander Golf Tour (SGT), o circuito profissional espanhol.A algarvia de 22 anos teve uma espetacular recuperação nos últimos nove buracos, nos quais converteu 3 birdies, para saltar da 6.ª para a 2.ª posição, com um total de 149 pancadas, 5 acima do Par do Real Club de Golf de La Coruña, após voltas de 77 e 72.Sara Gouveia ficou a 3 pancadas da campeã, a espanhola Laura Gomez, de Málaga, que assinou cartões de 72 e 74 para conquistar o seu terceiro título no SGT, mas o primeiro desde 2019.Este 2.º lugar iguala a classificação de Susana Ribeiro num torneio do Santander Golf Tour, em Barcelona, em 2017. Susana Ribeiro, Leonor Bessa e Sara Gouveia são as únicas portuguesas a terem alcançado resultados de top-5 no SGT, um circuito nascido em 2016."As minhas prestações esta época foram ligeiramente acima do esperado, sobretudo esta semana, mas a verdade é que, neste momento, sinto que consigo lutar de forma consistente para estas classificações e tenho condições para andar nos lugares cimeiros, no top-10", disse à Tee Times Golf a jogadora da Quinta do Lago.É o segundo top-10 de Sara Gouveia no SGT e sempre no mesmo campo galego. Há um ano fora 3.ª classificada neste mesmo torneio, com um agregado de 154 (+10)."Já conhecia o campo do ano passado e foi também a minha melhor classificação em 2021. Curiosamente, quem o desenhou foi o Mackenzie Ross, que desenhou também campo das Furnas, em São Miguel, onde nasci! Talvez por isso eu tenha um carinho especial por este lugar. É um campo difícil, algo estratégico e com vários desafios, mas, acima de tudo, um bom campo", explicou a jogadora natural dos Açores, mas há muito residente no Algarve.Este foi o segundo de dez torneios que estão previstos na temporada de 2022 e na prova de abertura, em Saragoça, a profissional que treina na Academia do conceituado Paul Mcginley na Quinta do Lago e no Laranjal tinha sido 18.ª classificada, com 150 (79+71), +6.Em ambos os torneios, teve boas segundas voltas, de 1 abaixo do Par em La Peñaza e a Par do campo em La Coruña."São das minhas melhores voltas e fiquei muito contente com ambas por motivos diferentes. Esta última teve os últimos nove buracos jogados de forma muito sólida, com imensa calma e paciência, tendo a noção de que, se me aguentasse de forma estável, teria hipótese de subir alguns lugares na classificação e sair desta semana com bons indicadores", frisou, acrescentando que, propositadamente, nem quis olhar para o ‘live scoring’ durante a derradeira jornada.Estas duas boas classificações fazem com que esteja no 3.º lugar do ranking do SGT. Claro que a época está ainda no seu início, mas é um bom indicador."Em 2021 foquei-me exclusivamente no SGT e nos torneios da FPG porque foi o meu ano zero e porque logisticamente era mais simples. Revelou-se a melhor opção. Foquei-me em estar dentro das 6 primeiras classificadas do ranking e foi com grande satisfação que consegui o 5° lugar, fruto de várias boas prestações ao longo do ano".O SGT tem um acordo com o Ladies European Tour (LET) para presentear as melhores jogadoras do circuito espanhol.No final da época, a n.º1 do ranking apurar-se-á diretamente para a Final da Escola de Qualificação do LET, a primeira divisão europeia. E receberá também um convite para jogar em 2024 no Estrella Damm Ladies Open, um torneio do LET.Quanto às n.º2 e n.º3 do ranking serão presenteadas com a Categoria 12a para o Ladies European Tour Access Series (LETAS), a segunda divisão, para além de poderem ganhar alguma prioridade na tal Final da Escola de Qualificação. Leonor Bessa, por exemplo, aproveitou bem a rodagem no SGT, sobretudo em 2021, para saltar a tempo inteiro para o LETAS em 2022.Sara Gouveia tem feito um trajeto ascendente sustentado, sem grandes alaridos. Não é das jogadoras mais mediáticas em Portugal, mas é uma verdadeira atleta. Nos seus tempos juvenis dividiu com golfe com prática de alto rendimento em basquetebol, squash (ex-campeã nacional) e hóquei em patins.No golfe ganhou duas provas do Drive Tour (o circuito juvenil da Federação Portuguesa de Golfe) em 2016; Optou depois pelo golfe e foi duas vezes vice-campeã nacional amadora em 2017 e 2018.Estreou-se como profissional no Campeonato Nacional Absoluto Audi no final de 2020 e foi 10.ª classificada.Em 2021 começou a disputar o novo Circuito da FPG para profissionais e amadores, participou também numa prova da PGA de Portugal e foi a melhor jogadora em três eventos: no Troia Golf em junho, no Ribagolfe Oaks em setembro e no Amendoeira Golf Resort em dezembro. Já este ano, voltou a ser a melhor jogadora no Boavista Golf & Spa, há duas semanas."Esses torneios (em Portugal) são muito importantes para a preparação de outros torneios de maior relevância. É verdade que tenho gostado de jogá-los, até porque são geograficamente acessíveis e permitem não perder o ritmo competitivo entre outros torneios no estrangeiro", sublinhou.O próximo torneio do SGT será a 7 e 8 de julho, no Oliva Nova Golf, em Valência. Antes disso, de 29 de junho a 2 de julho há a 40.ª edição do Open Pro-Am do Clube de Golfe da Ilha Terceira.Hugo Ribeiro/Tee Times Golf