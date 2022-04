Scottie Scheffler continua a liderar Masters de Augusta com Tiger Woods em quebra

O golfista norte-americano Scottie Scheffler, líder do ranking mundial, continua na liderança do 86.º Masters de Augusta, no estado da Geórgia, depois da terceira volta, com Tiger Woods a fazer a sua pior ronda de sempre no torneio.

Scheffler, que chegou à terceira volta em primeiro com um total de 136 pancadas (oito abaixo do Par) no conjunto das duas primeiras rondas, entregou hoje um cartão com 71 'shots' (uma abaixo) e lidera com um total de 207 (nove abaixo).

No segundo lugar está o australiano Cameron Smith, que hoje efetuou 68 pancadas (quatro abaixo) e tem um total de 210 (seis abaixo), mais três do que o líder, enquanto no terceiro lugar está o sul-coreano Sungjae Im, com 212 'shots' (quatro abaixo)

Já Tiger Woods, que já venceu 15 'majors' na carreira, voltou à competição nesta prova, 13 meses depois do grave acidente de viação, mas hoje teve um dia negativo, efetuando 78 pancadas (seis acima), a sua pior ronda em 24 presenças no torneio.

O norte-americano de 46 anos, que tentava o seu sexto título do Masters de Augusta, está agora com um total de 223 'shots' (sete acima), no grupo dos 41.º classificados, já muito distante dos primeiros lugares do torneio.

O Masters de Augusta termina hoje.