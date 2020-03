Segundo top-10 seguido para Alexandre Abreu  

Alexandre Abreu é, definitivamente, outro jogador, ou então apaixonou-se pelo campo que Christie O’Connor Jr. desenhou no Amendoeira Golf Resort, em Silves.





O português de 27 anos jogou nesse percurso algarvio os seus doi últimos torneios internacionais e, depois de ter sido 5.º classificado na semana passada, foi agora 6.º no 2.º O’Connor Classic, sendo a primeira vez na sua carreira que soma dois top-10 seguidos em eventos internacionais.Pelo meio, decidiu não participar no 1.º Faldo Classic, no mesmo resort, para treinar alguns dias na Elite Golf Academy no Algarve.Alexandre Abreu totalizou 136 pancadas, 8 abaixo do Par, após voltas de 66 e 70, ficando a apenas 3 dos dois jogadores que decidiram o título entre si num play-off: os ingleses Ashton Turner (67+66) e Thomas Curtis (68+65).Turner venceu o play-off e conquistou o seu segundo título no Portugal Pro Golf Tour (PPGT), depois do sucesso no 2.º Dom Pedro Victoria Open em janeiro."Joguei sólido do tee ao green, com um dia menos feliz nos greens no segundo dia. Estiveram dois magníficos dias de golfe. Dois dias de verão, com calor e pouco vento", disse Alexandre Abreu à Tee Times Golf em exclusivo paraO antigo jogador de Miramar que agora treina em Vilamoura chegou a meter-se na luta pelo título, pois, no final do primeiro dia, era o 3.º classificado, a apenas 1 pancada dos líderes."Entrei em campo a tentar ganhar o torneio. Infelizmente criei as oportunidades, mas não converti-as. Fiquei, no entanto, feliz pela forma como joguei e como encarei a situação de estar a lutar para ganhar o torneio", declarou o profissional que lidou pela primeira vez com essa situação de poder elevar um troféu internacional.Há algo de diferente em Alexandre Abreu. Um jogador capaz de um golfe bonito, mas frequentemente pouco eficaz."Sinto-me um jogador diferente mas não por estes dois resultados terem acontecido. Antes sim por todo o trabalho realizado com o meu treinador (Steve Bainbridge) ao longo deste último ano. Acreditámos sempre que os bons resultados iriam aparecer. Mas acho que ainda tenho muito que evoluir e que trabalhar", concluiu.Um total de 58 jogadores disputou o 2.º O’Connor Classic, 10 dos quais portugueses. O grande destaque foi o regresso à competição de Leonor Bessa, a campeã nacional de 2018, que não competia há dois meses. Os resultados e classificações dos portugueses foram os seguintes:6.º Alexandre Abreu, 136 pancadas (66+70), -812.º Vítor Lopes, 139 (72+67), -514.º João Carlota, 140 (69+71), -421.º Tomás Bessa, 142 (70+72), -228.º Pedro Lencart, 145 ( 74+71), +133.º Hugo Santos, 147 (74+73), +339.º Leonor Bessa, 148 (78+70), +444.º Francisco Oliveira, 151 (76+75), +748.º José Maria Cunha, 152 (80+72), +856.º Daniel Silva, 155 (77+78), +11O 2.º O’Connor Classic concluiu o 7.º e último Swing do PPGT, um circuito sancionado pela Federação Portuguesa de Golfe, PGA de Portugal e Jamega Pro Golf Tour. Este circuito satélite irá atinge o seu clímax no final desta semana com a segunda edição do The Tour Championship, de 25 mil euros em prémios, no Troia Golf.Hugo Ribeiro / Tee Times Golf em exclusivo para