Segundo top-15 de Pedro Lencart em duas épocas no Pro Golf Tour

Pedro Lencart e João Girão colocaram os seus nomes no ranking do Pro Golf Tour de 2022, após cinco torneios realizados neste circuito germânico que funciona como uma das terceiras divisões europeias, embora para Lencart tenha sido apenas a segunda prova que disputou na presente temporada e para Girão tenha sido a sua estreia.

No Red Sea Ain Sokhna Classic, que hoje (quinta-feira) terminou no Suez, no Egito, Pedro Lencart foi 12.º classificado, enquanto João Girão concluiu a prova de 30 mil euros em prémios monetários no 43.º lugar entre 139 participantes. Alexandre Abreu, João Magalhães e João Pinto Basto falharam o cut.

Na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour de 2022, Pedro Lencart é o melhor português no 60.º lugar, com 570 pontos, seguido de João Girão no 88.º (230) e João Pinto Basto em 98.º (150), os únicos jogadores nacionais a terem passado o cut em provas de 2022.

O líder do ranking é o francês Victor Veyret com 7.957,86 pontos (ganhou o Allegria Open e soma mais três top-10 em quatro torneios disputados). O 5.º classificado é exatamente o neerlandês Stan Kraai, que hoje sagrou-se vice-campeão, com 3.726,50. Recorde-se que no final do ano o top-5 ascende ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia.

Para Pedro Lencart, o 12.º posto no Red Sea Ain Sokhna Classic – com 8 pancadas abaixo do Par dos percursos B e C do Golf Club Sokhna, após voltas de 68, 72 e 68 – foi a sua segunda melhor classificação de sempre no ProGolf Tour, circuito em que estreou-se em 2021. Empatou com mais três jogadores e cada um embolsou 620 euros.

No ano passado, o campeão nacional absoluto só jogou dois torneios e só passou o cut num deles, alcançando um top-10, um 9.º lugar no ALTEPRO Trophy, na República Checa, com 1 pancada acima do Par. Esta semana foi, por isso, a segunda vez que passou o cut no Pro Golf Tour, tendo participado em apenas quatro provas em duas épocas.

O mais importante é perceber que estas 8 pancadas abaixo do Par, com 15 birdies e 1 eagle em três dias, mostram que não foi por acaso que o profissional de Miramar, residente no Algarve, vem de uma vitória importante no 2.º Torneio do Circuito da FPG, no Oporto Golf Club, em Espinho, com 3 pancadas abaixo do Par.

Contando os torneios no PT Tour, no Circuito da FPG e no Pro Golf Tour, o português de 21 anos já concluiu quatro provas abaixo do Par, em campos de características e exigências bem distintas como são Palmares e o Álamos no Algarve, o Oporto em Espinho e este Golf Club Sokhna no Egito. Não há dúvida de que, aos poucos, vai consolidando as alterações técnicas que tem vindo a trabalhar nos últimos tempos com o seu treinador, Gonçalo Pinto.

Quanto a João Girão, estreou-se mesmo no Pro Golf Tour, circuito onde ainda não tinha jogado. O campeão do 2.º Palmares Open (-15), em fevereiro, um torneio de 10 mil euros do PT Tour, vai agora apostar numa carreira internacional, depois de ter passado a profissional apenas em novembro.

O profissional do Oporto Golf Club, onde treina com Miguel Valença, repartiu a 43.ª posição com o alemão Brandon Dietzel, depois de ambos concluírem a prova com 215 pancadas, 1 abaixo do Par, no caso do português de 24 anos com rondas de 70, 73 e 72. Em três dias, somou 8 birdies, 5 dos quais no primeiro dia.

Para se perceber bem a dureza que é o circuito profissional, mesmo num escalão terciário como este, vale a pena referir que o vencedor deste Red Sea Ain Sokhna Classic foi o checo Jan Cafourek, a jogar pela nona época consecutiva no Pro Golf Tour e este foi apenas o seu segundo título, depois do averbado no Haugschlag NÖ Open de 2019, na Áustria.

Jan Cafourek precisou de um play-off estendido a dois buracos para superar o neerlandês Stan Kraai, depois de ambos terem empatado com 11 pancadas abaixo do Par. A vitória elevou Jan Cafourek ao 4.º lugar na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour, dentro do top-5 que no final da época sobre de divisão.

"Foi difícil recuperar a motivação, depois de ter jogado tão mal nos dois últimos anos, mas tentei porque adoro o golfe. Trabalhei imenso no inverno e agora tenho este título. Estou mesmo feliz”, disse o checo ao Gabinete de Imprensa do Pro Golf Tour.

Os resultados do campeão e do vice-campeão, e ainda dos jogadores portugueses foram os seguintes, sendo que o cut fixou-se em 1 abaixo do Par:

1.º Jan Cafourek (Rep. Checa), 205 (72+67+66), -11, €5.000

2.º Stan Kraai (Países Baixos), 205 (65+70+70), -11, €3.000

(Decisão do título num play-off de dois buracos)

12.º (empatado) Pedro Lencart, 208 (68+72+68), -8, €620

43.º (empatado) João Girão, 215 (70+73+72), -1, €270

Alexandre Abreu (falhou o cut), 152 (77+75), +8

João Magalhães (falhou o cut), 157 (77+80), +13

João Pinto Basto (falhou o cut), 158 (79+79), +14

A próxima prova do Pro Golf Tour, a derradeira a disputar-se no Egito, será o Red Sea Egyptian Classic, também com um prize-money de 30 mil euros. Arranca já no Domingo e prolonga-se até terça-feira, recorrendo igualmente ao Golf Club Sokhna, mas desta feita nos percursos A e B.