Seis clubes dividem títulos no 3.º Torneio do Drive Tour no Ribagolfe Oaks

Seis clubes dividiram entre si os oito títulos principais do 3.º Torneio do Drive Tour, o principal circuito juvenil da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), realizado no Ribagolfe Oaks, em Benavente.Dos oito vencedores gross, três vieram de Miramar, mas houve também campeões de Vila Sol, Oporto, Vale de Janelas, Tavira e Santo Estêvão. O Drive Tour é o Campeonato Nacional de Jovens da FPG.1.ª Camila Pazos (Miramar), 175 (93+82), +31; 2.ª Rachel Li (Estoril), 180 (90+90), +36.1.º Ethan Prybys Orton (Vila Sol), 149 (76+73), +5; 2.º Rodrigo Correia (Vilamoura), 162 (79+83), +18.1.ª Francisca Salgado (Vale de Janelas), 154 (76+78), +10; 2.ª Amélia Gabin (Quinta do Lago), 155 (77+78), +11.1.º Guilherme Moreira (Oporto), 151 (73+78), +7; 2.º Martim Johansson (Vilamoura), 155 (80+75), +11.1.ª Inês Belchior (Tavira), 147 (76+71), +3; 2.ª Aline Marques (Cantanhede), 157 (78+79), +13.1.º Bernardo Martins (SEG), 143 (72+71), -1; 2.º Rodrigo Santos (Tavira), 145 (71+74), +1.1.ª Ana da Costa Rodrigues (Miramar), 144 (72+72), Par; 2.ª Francisca Rocha (Oporto), 155 (77+78), +11.1.º Miguel Silveira (Miramar), 144 (73+71), Par; 2.º José Miguel Franco de Sousa (Estoril), 147 (71+76), +3.1.º João Miguel Pereira (Aroeira), 137 (70+67), -7; 2.º Pedro Clare Neves (Miramar), 145 (73+72), +1. A melhor jogadora foi Gisela Morna, no 7.º posto, com 155 (80+75), +11.