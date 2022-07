Seis novos campeões nacionais de jovens de Pitch & Putt

O Campeonato Nacional de Jovens de Pitch & Putt foi organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) no Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas, em Coimbra, e contou com 57 jogadores, divididos por seis escalões.

Nos escalões etários mais baixos, de sub-10 e sub-12, os vencedores foram determinados ao fim de 18 buracos, enquanto a partir dos Sub-14 os participantes jogaram 36 buracos.

Os campeões nacionais de jovens de P&P são os seguintes:

Sub-10, Martim Moreira, da Quinta das Lágrimas, 53 pancadas, 1 abaixo do Par.

Sub-12, João Alvim, do CityNorte, 54 (Par).

Sub-14, Gabriel Sardo, do Oporto Golf Club, 99 (-9), decisão no primeiro buraco de play-off com birdie.

Sub-16, Aline Marques, da Academia de Cantanhede, 96 pancadas (-12).

Sub-18, Rafael Porfírio, de Cantanhede, 96 (-12).

Sub-24, Bernardo Pinto, de Cantanhede, 96 (-12).

O Gabinete de Imprensa da FPG divulgou os seguintes esclarecimentos sobre estes torneios:

O escalão de Sub-10 foi o que contou com maior participação, com um total de 19 jogadores, dos quais três jogadoras.

Sagrou-se campeão nacional Martim Moreira, da Quinta das Lágrimas, após uma volta espetacular, em que fez 53 pancadas (1 abaixo do Par), após cinco birdies e quatro bogeys. Um resultado excecional, principalmente porque foi obtido por um golfista de apenas 10 anos. O título de vice-campeão nacional foi para Miguel Coelho Porfírio, igualmente atleta da Quinta das Lágrimas, que fez 56 pancadas (+2).

A prova de Sub-12 foi disputada por nove jogadores, saindo vencedor João Alvim (CityNorte), com uma volta de 54 pancadas (Par). O seu companheiro de clube, Gonçalo Maia, sagrou-se vice-campeão nacional, graças a um cartão com 56 pancadas (+2).

Nos Sub-14, igualmente com nove jogadores (incluindo uma jogadora) envolvidos na luta pelo título, a prova deveria decidir-se em 36 buracos, mas o desfecho acabou por ser pleno de dramatismo, já que teve de recorrer-se a um play-off para definir o campeão.

Gabriel Sardo, do Oporto Golf Club, que comandava após a primeira volta, a três buracos do fim do torneio tinha 3 pancadas de vantagem em relação a Pedro Ferreira (Quinta das Lágrimas), mas no 16 o jogador da casa reduziu a desvantagem para 2 pancadas, fazendo um birdie. No buraco seguinte o representante do clube anfitrião fez um hole-in-one (eagle) mas o golfista do Oporto respondeu com birdie, mantendo-se na liderança por 1 pancada. No derradeiro buraco Pedro Ferreira fez um birdie e Gabriel Sardo jogou a Par, pelo que ambos ficaram com um agregado de 99 (-9) e a decisão acerca do título teve de ir para a "morte súbita".

o desempate resolveu-se logo no buraco 1, com Gabriel Sardo a fazer um birdie, garantindo o título de Campeão Nacional, enquanto Pedro Ferreira cumpriu o Par.

Na competição de Sub-16 participaram 12 jogadores, com Aline Marques a impor-se, com um excelente resultado de 96 pancadas (49+47), -12, confirmando que já é uma das principais figuras do Pitch & Putt em Portugal.

Há menos de um mês vencera o Cantanhede International de Pitch & Putt, um torneio a contar para o ranking mundial da especialidade.

O título de vice-campeão nacional foi para outro atleta de Cantanhede, António Seco, que fez mais 7 pancadas, terminando com um agregado de 103 (48+55), -5.

Em Sub-18, com apenas três atletas inscritos, sagrou-se campeão nacional Rafael Porfírio (Cantanhede), com 96 pancadas (48+48), -12, menos 1 do que o seu parceiro de clube, Romeu Lopes, que fez voltas de 47 e 50.

Nos Sub-24, com quatro jogadores na contenda, superiorizou-se Bernardo Pinto (Cantanhede), com 96 pancadas (49+47), -12. Tomás Ribeiro (Paredes) sagrou-se vice-campeão, graças a um agregado de 102 pancadas (50+52), -6.

A próxima grande prova da variante de Pitch & Putt é o Campeonato Nacional de Clubes, que decorrerá na Aldeia dos Capuchos nos dias 10 e 11 de setembro.

Texto: Record

Fotografias: Octávio Passos/FPG