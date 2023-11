Seleção do Sul vence Drive Challenge

O Circuito Drive Challenge concluiu-se no Jamor, com a participação dos quatro jogadores campeões regionais de cada uma das sete zonas (Norte, Centro, Tejo, Sul, Madeira, Açores – São Miguel e Açores- Terceira). Disputaram-se os títulos de Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-18 e Sub-24, bem como o de equipas.

A Final Nacional foi jogada no Centro Nacional de Formação de Golfe da Federação Portuguesa de Golfe no Jamor, em Oeiras, em 18 buracos, à excepção dos Sub-10 que limitaram-se aos 9 buracos.

Foram premiados, em cada escalão etário, os três primeiros classificados 'gross' (resultado absoluto) e os três primeiros 'net' (levando em consideração o 'handicap' de cada jogador). Os prémios não foram acumuláveis e a classificação 'gross' prevaleceu sobre a 'net'.

Para a classificação por equipas contabilizou-se o somatório dos oito melhores resultados 'gross' entre os dez representantes das várias regiões.

Sagrou-se campeã a formação do Sul, com 545 pancadas, com seis pancadas de vantagem em relação à equipa do Norte e menos 16 do que a do Centro. Seguiram-se Madeira, Tejo e Açores-Terceira. A equipa de Açores-São Miguel não foi contabilizada, pois não tinha o mínimo de oito jogadores.

O Drive Challenge, para jogadores com 'handicap' superiores a 5, é encarada como uma espécie de segunda divisão do golfe nacional juvenil, quando comparada com o Drive Tour, destinado aos melhores jovens portugueses.

O Drive Challenge é um circuito fundamental para o fomento da modalidade junto das faixas etárias mais baixas e um primeiro passo para o ambiente competitivo e o facto de compreender classificações mistas torna-o ainda mais apelativo.

Nas competições individuais os principais resultados foram os seguintes:

Sub-10 Gross (*)

1.º Miguel Coelho Porfírio (Tejo), 35 (Par)

2.º Raul Pazos Jr. (Norte), 37

3.º Sabrina Ribeiro Crisóstomo (Sul), 39

(*) 9 buracos





Sub-12 Gross



1.º Santiago Dias (Centro), 68 (-2) (*)

2.º Rodrigo Sousa Correia (Sul), 68 (-2)

3.º Francisco Nunes Jr. (Norte), 72 (+2)

(*) No primeiro buraco de 'Play-Off' (buraco 7)





Sub-14 Gross

1.º Matteo Balzer (Sul), 69 (-1)

2.º Gabriel Marques Guerreiro (Norte), 70 (Par)

3.º André Gonçalves (Madeira), 73 (+3)

Sub-18 Gross

1.º Diogo Marques Lopes (Norte), 72 (+2)

2.º João Santos (Madeira), 74 (+4)

3.º Miguel Freitas (Tejo), 75 (+5)

Sub-24 Gross

1.º Bernardo Pinto (Centro), 74 (+4)

2.º Daniel Cavalheiro (Sul), 77 (+7)

3.º Tiago Silva (Açores – Terceira), 79 (+9)