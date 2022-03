Seleção Nacional coloca quatro na segunda fase

A primeira missão foi quase totalmente cumprida por parte das seleções nacionais amadoras da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) nos Campeonatos Internacionais Amadores de Espanha, com quatro jogadores a apurarem-se para a segunda fase das respetivas, provas, a de eliminação direta.

Sofia Sá, Ana da Costa Rodrigues, Pedro Clare Neves e Vasco Alves foram fortes competidores na primeira fase de stroke play, apurando-se para o match play. Para o pleno em terras andaluzas só faltou que Pedro Sousa Machado também tivesse passado o cut na Copa S.M. El Rey, no Sherry Golf Jerez, em Jerez de La Frontera.

Não passou, mas foi incrível na segunda volta. Tentava recuperar de um prejuízo de 80 pancadas (8 acima do Par) de ontem, e hoje (quarta-feira) fez 71 (-1), resultado só superado por cinco jogadores.

Mais notavelmente, fez 17 pares e 1 birdie. Não ter perdido hoje nenhuma pancada para o Par foi uma proeza. Basta dizer que nenhum jogador do top 10 final o conseguiu.

Pedro Sousa Machado acaba a somar 151 (+7) e no grupo dos 75.ºs classificados, falhando o cut por 2 pancadas. O cut – para os 64 primeiros – fixou-se em 149 (+5). Isto, entre 120 participantes iniciais.

Pedro Clare Neves repetiu as 72 (Par) pancadas do primeiro dia, subindo oito posições para os 11.ºs, com um total de 144 (Par). "Foi uma volta idêntica à primeira, tentei outra vez não cometer erros e foi o que aconteceu", disse.

Tendo jogado de manhã, Vasco Alves estava nos 76.ºs quando terminou os seus primeiros 36 buracos com 149 (74+75). Restava-lhe esperar. Felizmente para ele, o vento levantou-se da parte da tarde, permitindo-lhe subir na tabela, para os 57.ºs, já no limite do cut.



Por coincidência, os dois portugueses vão defrontar suíços no arranque do match play. Pedro Clare Neves mede forças quinta-feira de manhã com Marc Oliver Keller, que foi 47.º, com 148 (74+74). Vasco Alves enfrenta Nicolas Gerhardsen, 6.º com 142 (70+72).

O 1.º lugar pertenceu ao alemão Carl Siemen (65+71), com 136 (-8), um jogador que fez um top-5 no último Campeonato Internacional Amador de Portugal. O holandês Kiet Van Der Weele foi 2.º com 139 (68+71) e no 3.º posto ficou o francês Jeremy Lyonet com 140 (71+69).

Na Copa S.M. La Reyna, que decorre no Real Club Pinedo de Sevilla, Sofia Sá baixou 3 pancadas no resultado (73+70) e subiu 11 posições para as 15.ªs, com 143 (-1).

"Hoje foi um jogo mais fácil, comecei bem, com birdie logo no 1 e deu-me confiança para o resto dos buracos", disse.

No primeiro encontro de match play, a campeã nacional absoluta irá defrontar a espanhola Violeta Fernandez-Tagle Muñoz, que foi 44.ª com 149 (74+75).

Ana da Costa Rodrigues, por sua vez, encetou uma grande recuperação ao marcar 73 (+1), para juntar ao 79 do primeiro dia. Com um total de 152 (+8), subiu 22 lugares para conquistar a 64.ª e última vaga para a fase de match play. Entre 100 concorrentes à partida.

A 1.ª classificada foi a espanhola Paula Martin Sampedro, com 137 (72-65), -7. Será, precisamente, a adversária de Ana Costa Rodrigues no arranque do match play.

O Treinador Nacional Nelson Ribeiro orienta a equipa masculina em Jerez de La Frontera. O Treinador Nacional Adjunto Hugo Pinto está com a feminina em Sevilha.