Selfie com Tiger Woods pode render 90 milhões ao fã que a tirou

Mais uma polémica insólita relacionada com Tiger Woods. Ocorreu no torneio Valspar Gold, em março de 2018. Brian Borrusso estava junto ao ‘green’ do buraco 13 quando chegou a estrela do golfe norte-americano. O fã não pediu licença, nem se aproximou. Sacou do telefone e tirou uma selfie com Woods. Foi empurrado pelo caddie Joe LaCava e agora a história está nos tribunais.





O adepto alega "danos físicos e mentais" como sequência da alegada agressão, que o terá incapacitado de trabalhar, e pede uma indemnização entre 27 a 90 milhões de dólares (25 a 82 milhões de euros) a LaCava, o autor do empurrão, e a Woods.E como é que Tiger Woods se vê envolvido nesta história? É que apesar de nem sequer ter visto nada, pois aparece de costas na selfie, os regulamentos da Associação de Golfe dos Estados Unidos da América obrigam o golfista a ser solidário com as ações do ‘caddie’.De qualquer forma, a história parece ter pouca força. Existem dúvidas sobre a veracidade do empurrão. LaCava surge noutros vídeos a reclamar aos fãs, sem empurrões, espaço para Tiger Woods. Faltam testemunhos e provas sólidas a Borrusso, que já terá, inclusive, rejeitado um acordo fora do tribunal...