Sergio García testou positivo à Covid-19 e falha Masters de Augusta

O espanhol Sergio García vai falhar o Masters, a disputar entre quinta-feira e domingo, em Augusta, nos Estados Unidos, por ter testado positivo para o novo coronavírus, anunciou a organização do torneio.

"Sergio García informou o Augusta National Golf Club que não participará no Masters de 2020 por ter testado positivo para covid-19", referem os organizadores do torneio, adiada de abril para novembro devido à pandemia de covid-19.

O golfista espanhol, que em 2017 venceu a prova, uma das quatro mais importantes do calendário internacional da modalidade, partilhou a situação nas suas redes sociais.

"No sábado à noite, comecei a notar uma impressão na garganta e fiquei com tosse. Estes sintomas continuaram no domingo, e decidi fazer o teste, tal como a minha esposa, Angela. Felizmente, ela testou negativo, eu não", refere.

O golfista, de 40 anos, assume estar triste por não participar na prova, mas manifesta a esperança de voltar mais forte na edição de 2021.

"Depois de 21 anos sem perder nenhum 'major', infelizmente vou perder este. O importante é que a minha família e eu estejamos bem. Voltarei mais forte do que antes e no próximo mês de abril tentarei conseguir a minha segunda jaqueta verde atribuída ao vencedor do torneio, disse.