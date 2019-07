Shane Lowry conquista primeiro major da carreira no Open Championship

O irlandês Shane Lowry venceu este domingo o primeiro major da carreira, ao triunfar na 148.ª edição do Open Championship, disputado no Royal Portrush, na Irlanda do Norte.Lowry, que no sábado assumiu a liderança isolada da prova, comandada nos dois primeiros dias pelo norte-americano JB Holmes, que hoje desceu do terceiro ao 64.º lugar, concluiu o mais antigo dos quatro majors do golfe, com 269 pancadas (15 abaixo do par).Este domingo, Lowry, de 32 anos, fez a pior das suas quatro voltas, marcando 72 pancadas, com quatro birdies (uma abaixo) e cinco bogeys (uma acima).O seu mais direto perseguidos, o inglês Tommy Fleetwood fechou o torneio com um agregado de 275, depois de também ter concluído a volta de hoje com o pior registo dos quatro dias: 74 pancadas, com dois birdies, três bogeys e um duplo bogey (duas acima).O norte-americano Tony Finau subiu cinco lugares na classificação, tendo concluído na terceira posição, com 277 pancadas, a oito do vencedor.Brooks Koepka, líder do ranking e vencedor do recente PGA Championship, foi quarto classificado em igualdade com Lee Westwood, ambos com um agregado de 278 shots.O vencedor do torneio em 2018, o italiano Francesco Molinari, fez este domingo uma recuperação fantástica subindo do lugar 54 para o 11.º, com a melhor volta do dia, na qual marcou 66 pancadas.Lowry, que arrecadou cerca de 1,7 milhões de euros, tornou-se o segundo irlandês a vencer Open Britânico, como também é conhecido o quarto majors, no século XXI, depois de Padraig Harrington, que triunfou em 2007 e 2008.