Shane Lowry isola-se na liderança do Open Championship

O irlandês Shane Lowry assumiu este sábado a liderança isolada o Open Championship, o mais antigo dos quatro majors do golfe, após concluir a terceira volta com um agregado de 197 pancadas (16 abaixo do par).Shane Lowry, que começou o dia empatado na liderança com o norte-americano JB Holmes, marcou hoje 63 pancadas (oito abaixo), tendo entregado um cartão com oito 'birdies'.Holmes desceu à terceira posição e segue com um agregado de 203 pancadas, mais duas do que o inglês Tommy Fleetwood, segundo da classificação, a quatro pancadas de Lowry.Na quarta posição, a sete pancadas do líder, seguem o inglês Justin Rose, e o norte-americano Brooks Koepka, líder do 'ranking' e vencedor do recente PGA ChampionshipDepois de ter sentido dificuldades para ficar dentro do 'cut' o italiano Francesco Molinari, vencedor em 2018, subiu hoje quatro lugares, até ao grupo dos classificados na posição 54, e segue a distantes 18 'shots' do líder.Os três primeiros classificados do 148.º Open Britânico, como também é conhecido o quarto 'majors' da temporada, procuram ainda o seu primeiro título num dos quatro principais torneios mundiais, com Holmes a ter como melhor prestação o terceiro lugar em 2016 no Open Championship, enquanto Lowry foi segundo no US Open do mesmo ano, e Fleetwood a ser segundo também no 'major' norte-americano no ano passado.