Só a vitória interessa a Ricardo Melo Gouveia em Maiorca  

Depois de um início de época complicado e de toda a incerteza decorrente do contexto de pandemia, Ricardo Melo Gouveia conseguiu dar a volta por cima e chega esta semana à Grande Final do Challenge Tour, o último torneio do ano na segunda divisão europeia, ainda com hipóteses matemáticas de ser promovido em 2021 ao European Tour, o escalão principal no circuito profissional europeu.



A Challenge Tour Grand Final joga-se pelo segundo ano consecutivo em Palma de Maiorca, de quinta-feira a Domingo, desta feita no T-Golf & Country Club, distribuindo 350 mil euros em prémios monetários.



O torneio reúne o top-45 da Corrida para Maiorca e o campeão nacional absoluto entrou como 47.º classificado graças a duas desistências de jogadores que tinham-se apurado mas não quiseram fazer a deslocação à ilha balear.



Normalmente, o Challenge Tour atribui 15 promoções ao European Tour, mas no início de 2020 esse número tinha sido elevado para 20. Ricardo Melo Gouveia teria, por isso, agora boas hipóteses de regressar à primeira divisão onde militou entre 2016 e 2019.



Só que, com a pandemia, as categorias foram congeladas por mais um ano e inicialmente pensava-se que nem haveria qualquer promoção ao escalão principal no final desta época.



Entretanto, o European Tour reconsiderou e decidiu que, apesar de tudo, os cinco primeiros do ranking do Challenge Tour de 2020 irão dispor de uma categoria para disputar vários torneios do European Tour em 2021.



Estando no 47.º lugar do ranking, Ricardo Melo Gouveia tem a noção de que entrar nesse top-5, em apenas um torneio, é uma tarefa extremamente difícil, mas não impossível.



«O que ficou acordado com o European Tour é que em vez de 20 lugares sobem só os primeiros cinco, mediante uma categoria para 2021 e esse é o (meu) objetivo principal», disse o profissional da Titleist à Tee Times Golf em exclusivo para Record.



«Sei que tenho de ter uma semana muito boa e acho que a vitória é a única hipótese de conseguir atingir esse objetivo», acrescentou o português de 29 anos.



«Mas sinto que se conseguir eliminar alguns erros que tenho feito nestas duas últimas semanas, terei algumas hipóteses. Vou treinar bem para preparar-me da melhor maneira», assegurou Ricardo Melo Gouveia.



O único português a ter entrado no top-100 do ranking mundial tem outro recorde nacional, o de ser o único dos nossos golfistas a ter conquistado a Challenge Tour Grand Final.



Aconteceu em 2015, quando a prova realizava-se ainda em Omã, e esse feito permitiu-lhe fechar a temporada como o n.º1 do ranking do Challenge Tour, outra marca inédita e única na história do golfe nacional.



Este ano, o posto de n.º1 da segunda divisão europeia está a ser discutido entre dois grande pretendentes: o atual líder, o alemão Marcel Schneider (com 95.087,8 pontos e euros), que esta temporada sagrou-se vice-campeão de dois torneios; e o seu mais direto perseguidor, o espanhol Pep Angles (90.163,2 euros e pontos), que ganhou no Sábado passado o Andalucía Challenge de Cádiz.



Independentemente do que passar-se esta semana em Palma de Maiorca, Ricardo Melo Gouveia será o melhor português neste circuito em 2020, ocupando, para já, o 47.º posto do ranking, com 16.757,8 euros acumulados em nove torneios



Stephen Ferreira, o português residente no Zimbábue, só jogou cinco torneios, amealhou 10.191,3 euros e fechou o ano no 70.º posto, a sua melhor classificação de sempre.



Quanto a Vítor Lopes, que nem era membro do circuito, recebeu convites para três provas, aproveitou-os bem, surgindo pela primeira vez no ranking, no 189.º lugar com 817,1 euros.



Estes números de vítor Lopes são enganadores. É que só foi contabilizado o "prize-money" (e os pontos para o ranking) do último torneio, o da semana passada, logo aquele em que o português de 24 anos registou a sua pior classificação (50.º).



Se tivessem sido também somados os pontos do seu top-10 no Open de Portugal at Royal Óbidos e o top-25 no Andalucía Challenge de España, Vítor Lopes teria encerrado a época num bom 51.º posto na Corrida para Maiorca, com mais de 15 mil euros (e pontos) arrecadados. Ou seja, por muito pouco não teria assegurado a qualificação para a Grande Final do Challenge Tour. A continuar esta evolução, para o ano será preciso contar com ele na segunda divisão europeia.



Este será o terceiro ano seguido de uma Grande Final do Challenge Tour com portugueses apurados. No ano passado, também em Maiorca mas no Club de Golf Alcanada, jogaram Ricardo Santos e Filipe Lima, com Santos a garantir a promoção para o European Tour. Em 2018, em Ras Al Khaimah, foram Pedro Figueiredo e Filipe Lima, com ‘Figgy’ a ascender à primeira divisão.



Na história do golfe nacional houve quatro portugueses a conseguirem assegurar a subida ao European Tour após a Grande Final do Challenge Tour: Ricardo Santos em 2011 e 2019; Filipe Lima em 2009, 2013 e 2016; Ricardo Melo Gouveia em 2015 e Pedro Figueiredo em 2018.



No entanto, em nenhum desses casos os portugueses estiveram tão mal classificados do ranking como o 47.º lugar que ocupa Ricardo Melo Gouveia.



De qualquer modo, mesmo que não alcance esse objetivo extremamente difícil, de vencer a Grande Final e de ascender ao top-5 da Corrida para Maiorca, o português com residência oficial em Londres já pode dar-se por satisfeito pela forma como deu a volta a uma crise aguda que vinha da época passada.



Foi isso mesmo que o atleta olímpico português deu a entender numa sentida mensagem publicada nas redes sociais, em inglês, que vale bem a pena traduzir para português:



«Tudo começou este ano com três cuts falhados. A vida ainda decorria, de alguma forma, normal. Fomos, então, atingidos pelo confinamento e eu estava a sentir-me completamente perdido em todos os aspetos do meu jogo. Para alguns (jogadores) foi o pior cenário possível, mas eu aproveitei-o para alterar algumas coisas e trabalhar no duro, de modo a chegar onde quero nesta modalidade.



«O confinamento foi levantado, os campos de golfe e os ginásios reabriram e continuei a trabalhar e a trabalhar com um objetivo na cabeça: "Vamos lá a subir no ranking do Challenge Tour, tentar qualificar-me para a Grande Final e dar-me uma hipótese".



«O verão estava a aproximar-se e o calendário começou a parecer-me promissor, com alguns torneios a contarem igualmente para o European Tour, alguns deles em Portugal e eu a sentir o meu jogo cada vez melhor.



«Joguei de forma sólida nessa série (de eventos) e atingi o pico de forma no Campeonato Nacional (Absoluto Audi), onde ganhei pela primeira vez como profissional.



«Tive mais algumas semanas para preparar a última série de torneios no Challenge Tour, sentia o jogo pronto para uma força final e depois de dois resultados razoáveis nas duas últimas semanas, fui capaz de qualificar-me para a Grande Final em Maiorca.



«Ainda estou na luta! Falta um último esforço. Obrigado à minha equipa, aos meus patrocinadores, à minha mulher, aos meus amigos, à minha família por acreditarem em mim».



Esta mensagem diz quase tudo e se olharmos para as suas classificações e resultados no Challenge Tour de 2020 percebemos ainda melhor a sua mensagem.



Ricardo Melo Gouveia Jogou nove torneios este ano no Challenge Tour, três dos quais a contarem igualmente para o European Tour. Falhou o cut nos primeiros quatro, entre fevereiro e julho, com uma paragem de cinco meses pelo meio.



Desde o Euram Bank Open, na Áustria, em julho, passou o cut nos cinco torneios que disputou, com um top-10 no Challenge de Itália, fazendo lembrar um pouco os seus tempos áureos de 2015 em que só falhou um cut em 19 torneios disputados.



Em 2020, no Challenge Tour, houve dois Ricardo’s Melo Gouveia. Na tal segunda metade da época em que sentiu-se melhor, jogou 19 voltas, 11 delas abaixo do Par e apenas cinco acima do Par. Uma clara melhoria, dado que, nos primeiros quatro torneios, só tinha feito uma volta abaixo do Par em nove disputadas.



Como ele próprio escreveu, falta um último esforço em Palma de Maiorca.



