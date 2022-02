Sofia Câmara e Gonçalo Costa estreiam-se com títulos

Sofia Câmara e Gonçalo Costa entraram com o pé direito no Circuito de Mid-Amateur de 2022 da Federação Portuguesa de Golfe, para maiores de 25 anos, vencendo o 1.º Torneio na categoria. A prova jogou-se este fim de semana em duas voltas no campo de Par 71 do Benamor Golf, em Tavira.Foram triunfos especiais, já que ambos são antigos titulares das seleções nacionais e fizeram aqui a sua estreia absoluta no Circuito de Mid-Amateur, fundado recentemente, em 2020.A competição feminina teve cinco concorrentes e Sofia Câmara (da Quinta do Peru) somou 166 pancadas, 24 acima do Par, após voltas de 86 e 80, para ganhar com 3 de vantagem sobre Maria José Pinto (do Clube de Golfe de Vilamoura), campeã nacional mid-amateur em título e líder no final da primeira volta, que totalizou 169 (85+84), +27. Mafalda Magalhães foi 3.ª com 176 (88+88), +34."Apesar de ter baixado 6 pancadas no resultado em relação ao primeiro dia, não posso dizer que hoje tenha jogado melhor. Simplesmente, não marquei dois 8 (dois buracos a 8 pancadas cada um), como ontem tinha acontecido. Foi uma vitória difícil e saborosa", disse a vencedora, antiga vencedora da Taça FPG/BPI.Uma das novidades deste ano no Circuito de Mid-Amateur é a contemplação de uma classificação Sénior para jogadores acima dos 50 anos.Maria José Pinto venceu nesse escalão, na qual tinha Ana Basílio dos Santos (ACP Golfe) como concorrente, terminando com 180 (93+87), +38.O torneio masculino captivou 55 participantes e assistiu-se a um grande duelo entre Gonçalo Costa (Lisbon Sports Club) e o espanhol Manuel Pulido (ADCQR - C.G.). Com voltas de 72 e 71, para um total de 143 (+1), o português impôs-se pela diferença mínima. O espanhol Pulido liderava aos 18 buracos com 70 e com uma vantagem de 2 ‘shots’ sobre Gonçalo Costa e Manuel Calçado (Paço do Lumiar), mas deixou-se ultrapassar pelo primeiro ao entregar um segundo cartão de 74, somando 144 (+2).Gonçalo Costa é assim o primeiro líder na categoria ‘Ouro’ da ‘Road to Troia’, o ranking do Circuito de Mid-Amateur. A vitória valeu-lhe 300 pontos para a tabela."Foi uma vitória muito difícil e sem dúvida muito importante. O Manuel, para além de um ótimo parceiro de jogo nos dois dias, é um excelente jogador", disse Gonçalo Costa,A mostrar que o título, nesta jornada decisiva, foi uma questão a dois, o 3.º classificado, João Teixeira Almeida (Paço do Lumiar), registou um agregado de 149 (74+75), +7.Tiago Costa (Aroeira), o campeão nacional mid amateur em título e n.º 1 na ‘Road to Troia’ de 2021, acabou no 4.º lugar com 150 (73+77), +8.Na classificação Sénior também houve incógnita até ao fim. Terminando empatados na frente, com 154 (+12), Miguel Lourenço (81+73) e João Fortes (78+76) tiveram de ir a ‘play-off’. Venceu Miguel Lourenço com um birdie no segundo buraco do desempate, jogado sempre no buraco 9 (de Par 4)."Estou muito contente, foi como que uma ignição para voltar a pegar nos tacos, dos quais andava um pouco arredado nos últimos meses", disse Miguel Lourenço, garantindo que será presença constante no Circuito de Mid-Amateur.O 2º Torneio do Circuito Mid-Amateur joga-se a 12 e 13 de março, no Belas Clube de Campo, em Sintra.