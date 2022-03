Sofia Sá nos quartos de final em Espanha

Sofia Sá já está entre as oito melhores do torneio feminino do Campeonato Internacional Amador de Espanha, a Copa S.M. La Reyna, que decorre no Real Club Pineda de Sevilla, em Sevilha, e que contou com 100 jogadoras à partida.Nesta sexta-feira, numa dupla jornada, a campeã nacional absoluta bateu a francesa Carla de Troia, por 2 up (dois buracos de vantagem), e à tarde, nos oitavos de final, superou a espanhola Claudia Lara Miravitlles, por 3/2, desforrando, assim, a derrota que esta infligira a Ana Costa Rodrigues, por 1 up, de manhã, na segunda ronda.NO torneio masculino, a Copa S.M. El Rey, no Sherry Golf Jerez, em Jerez de La Frontera, também na Andaluzia, Pedro Clare Neves perdeu de manhã para o escocês Rory Franssen, mas com muita luta, cedendo apenas no último buraco regulamentar, por 1 down. Uma grande prova para o representante da seleção nacional portuguesa, que concluíra a fase de stroke play no grupo dos 11.ºs classificados, entre 120 concorrentes."Foi um dia muito cansativo, mas de felicidade por ter ganho os dois matches", disse Sofia Sá, que nunca tinha chegado tão longe na prova. No ano passado tinha-se ficado pela segunda ronda."Hoje de manhã não estive muito bem em alguns momentos, mas de tarde foi um grande ‘match’. Chegámos a empatar três buracos a birdie. Joguei muito bem e ela também", acrescentou.Este Sábado, Sofia irá defrontar nos quartos de final a alemã Paula Schulz-Hanssen, a atual 29.ª no ranking mundial amador feminino, uma tabela na qual a jogadora da seleção nacional ocupa a 217.ª posição.Os outros três encontros dos quartos de final são os seguintes: Charlotte Back (Alemanha) vs. Balma Davalos Guaita (Espanha), Cayetana Garcia-Poggio (Espanha) vs. Amalie Leth-Nissen (Dinamarca), Andrea Goicoechea (Espanha) vs. Nora Sundberg (Suécia).