Stephen Ferreira ao ataque no Challenge Tour

Stephen Ferreira continua a destacar-se como nunca no Sunshine Tour e encara seriamente a hipótese de jogar mais no Challenge Tour, circuito no qual entrou, pela primeira vez, no top-30, sendo o atual melhor português na segunda divisão europeia.





O português do Zimbábue obteve a sua quarta melhor classificação da época de 2019/2020, no Open da Cidade do Cabo, terminando no grupo dos 27.º classificados, num torneio de 228 mil euros em prémios monetários em que Ricardo Melo Gouveia falhou o cut.Stephen Ferreira tinha sido 35.º classificado na semana anterior, no Limpopo Championship, também na África do Sul, igualmente a contar para o Sunshine Tour e o Challenge Tour e, curiosamente, fechou ambos os torneios com 4 pancadas abaixo do Par.Essas boas prestações valeram-lhe esta semana a subida, pela primeira vez, ao top-30 da Ordem de Mérito da primeira divisão sul-africana, para o 29.º lugar, e também – sendo essa a grande novidade – para o 24.º posto da Corrida para Maiorca, o ranking da segunda divisão europeia.O português de segunda geração, de 28 anos, a mesma idade de Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo, mantém-se como o terceiro melhor português no ranking mundial, só atrás de Ricardo Santos e Filipe Lima, e no RAM Cape Town Open totalizou 284 pancadas, após voltas de 73, 68, 70 e 73.Note-se que as primeira, terceira e quarta voltas realizaram-se no mais difícil Royal Cape Golf Club, enquanto a segunda decorreu no mais acessível King David Mowbray.Ricardo Melo Gouveia ainda não pontuou nos dois primeiros torneios desta época. Desta feita falhou o cut no 164.º posto (entre 204 jogadores), com 150 pancadas, 6 acima do Par, após voltas de 76 ao Royal Cape Golf Club e 74 ao King David Mowbray.A Tee Times Golf, em exclusivo para, entrevistou nesta terça-feira Stephen Ferreira, que explicou porque razão aparece já no ranking do Challenge Tour (uma novidade na sua carreira) e como encara o ano de 2020, sabendo que a época no Sunshine Tour está quase a terminar.– Há duas semanas que terminas bem, com 4 abaixo do Par, em torneios duros. Como te sentiste a jogar esta semana?Stephen Ferreira (SF) – Antes da semana começar já estava a sentir-me bem, por causa de ter jogado bem nas duas semanas anteriores. O meu jogo está bom e sabia que só precisaria de continuar a fazer o mesmo.– Nunca te tinha visto jogar tão bem em torneios do Challenge Tour. Mas também é verdade que este ano há esta novidade de três torneios seguidos na África do Sul. Julgas que tens alguma vantagem por conheceres melhor o tipo de relvas e o tipo de campos usados no Sunshine Tour?SF – Julgo que por ter nascido no Zimbábue e por ter competido tanto na África do Sul e no Sunshine Tour acabei por habituar-me a jogar em todo o tipo de relvas, com díspares condições de jogo. Às vezes temos excelentes condições de jogo, mas, por vezes, são terríveis. Creio que, em geral, isso ajudou-me a perceber que muitas vezes não iremos deparar-nos com greens ou fairways perfeitos e que teremos de arranjar maneira de meter a bola no buraco com o menor número de pancadas possível.– A Tee Times Golf gosta particularmente de analisar as características específicas de cada campo. Podes explicar-nos um pouco como são esses dois percursos em que jogaste? Sendo claro que um é mais fácil do que o outro?SF – O Royal Cape tem um desenho fantástico. É muito exigente nas saídas e as pancadas de aproximação têm de ser precisas. Quando o vento sopra torna-se muito difícil, até porque metade dos buracos está a favor do vento e a outra metade contra, com a agravante de os ventos serem cruzados. O Mowbray também é um grande campo, com muitos doglegs. Se soubermos usar o vento a favor poderemos cortar uma série de ângulos e ter vantagem quer nos buracos de Par-5, quer nos de Par-4 mais curtos.– Vi que sentiste mais dificuldade no primeiro e no último dia.SF – O tempo esteve muito bom em geral, mas na primeira e na última volta jogámos com ventos fortes, o que fez com que o campo se tornasse mais difícil e os resultados fossem piores.– Estás pela primeira vez no top-30 da Ordem de Mérito do Sunshine Tour. O teu objetivo era terminar a temporada no top-50. Isso está assegurado e faltam apenas dois torneios para fechar a época. Como encaras agora esse final de temporada?SF – Sinto-me extremamente motivado neste final de época e quero tentar terminá-la com uma nota alta e entrar no top-20 do ranking.– Vi que apareces pela primeira vez no ranking do Challenge Tour e és até o melhor português. Isso quer necessariamente dizer que decidiste tornar-te membro deste circuito europeu.SF – Sim, depois da Escola de Qualificação do European Tour (veio jogar a Óbidos, ao Bom Sucesso Resort), decidi tornar-me membro do Challenge Tour. Soube que estes três torneios iriam fazer parte dos dois circuitos e senti que seria uma boa opção, porque dar-me-ia a oportunidade de fazer bons resultados no Challenge Tour. Isso poderá permitir-me entrar em mais alguns torneios do Challenge Tour durante o resto do ano. Por exemplo, adoraria ter um convite para jogar o Open de Portugal e julgo que talvez possa lutar por assegurar o cartão para o Challenge Tour na próxima época.Um passo muito importante poderá ser já dado esta semana por Stephen Ferreira, quando se jogar o último evento desta série de três cossancionados pelo Sunshine Tour e o Challenge Tour – o Dimension Data Pro-Am, que começa na quinta-feira, no Fancourt Golf Estate, em George, onde Ricardo Melo Gouveia também está inscrito.