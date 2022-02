Stephen Ferreira arranca no 'top 40' no Cape Town Open

O golfista português Stephen Ferreira estreou-se esta quinta-feira em bom plano no Cape Town Open, prova do Challenge Tour, ao concluir a primeira volta ao traçado do Rondebosch Golf Club com duas pancadas abaixo do Par 72.



O golfista português, nascido no Zimbabué, assinou seis 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 3, 6, 10 e 15 e quatro 'bogeys' (uma acima) no 2, 12, 16 e 18 para um primeiro cartão com 70 'shots'.

Enquanto Stephen Ferreira partilha a 36.ª posição do 'leaderboard', Pedro Figueiredo, o outro representante nacional a disputar o segundo torneio da temporada do Challenge Tour, cumpriu o Par do Rondebosch GC na ronda inaugural e figura no 88.º lugar, empatado, entre os 216 jogadores que iniciaram a prova.

O sueco Christofer Blomstrand e o espanhol Ivan Cantero Gutierréz, por sua vez, partilham a liderança do Cape Town Open, que está a ser disputado em dois campos, no Rondebosch GC e no Royal Cape Golf Club, depois de encerrarem os primeiros 18 buracos com 65 pancadas, sete abaixo do Par.