Stephen Ferreira baixa a 46.º em challenge na África do Sul

O português Stephen Ferreira baixou este sábado ao 46.º lugar do Limpopo Championship, prova do circuito challenge de golfe, que decorre na África do Sul, tendo efetuado 73 pancadas (uma acima do par do campo).

Stephen Ferreira, que na primeira volta cumpriu o percurso com 68 pancadas (quatro abaixo), esteve mais modesto nas duas seguintes, tendo na sexta-feira cumprido o percurso em 72 (par) e hoje em 73, num dia em que efetuou quatro 'birdies' (uma abaixo do par do buraco) e cinco 'bogeys' (uma acima), descendo do 39.º para o 46.º lugar.

O torneio, da segunda divisão do golfe europeu, é liderado pelo sul-africano Jacques Kruyswijk, que hoje se isolou na frente com um total de 200 pancadas (16 abaixo), detendo duas de vantagem para os seus compatriotas Louis de Jager, com quem repartia o comando na véspera, e JC Ritchie.