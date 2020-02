Stephen Ferreira brilha no Sunshine Tour e pensa no Challenge Tour

Stephen Ferreira sonha jogar o Open de Portugal em 2020 em Royal Óbidos e acredita que o novo acordo para 2020 entre o Sunshine Tour e o Challenge Tour poderá ajudá-lo a cumprir esse objetivo, seja através de uma qualificação direta, seja mediante um convite da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) ou da PGA de Portugal.





O português do Zimbabué nunca entra nas contas das entidades que regulam o golfe nacional para atribuição de convites para torneios do European Tour ou do Challenge Tour porque não compete na Europa, só por duas vezes veio jogar a Portugal nos últimos cinco anos e faz a sua carreira na primeira divisão do circuito sul-africano.É ali, no Sunshine Tour, onde nasceram vários campeões de Majors e até mesmo um n.º1 mundial (Ernie Els), que tem brilhado, sobretudo na épocas de 2017/208 e 2018/2019, nas quais, pela primeira vez, conseguiu fechar temporadas seguidas no top-70, exatamente no 70.º posto da Ordem de Mérito.É por isso que surge atualmente como o terceiro melhor golfista português no ranking mundial, no 626.º lugar, só atrás de Ricardo Santos (294.º) e Filipe Lima (353.º), mas à frente de estrelas do golfe nacional como Ricardo Melo Gouveia (802.º) e Pedro Figueiredo (926.º).A temporada de 2019/2020 tem sido a melhor de sempre de Stephen Ferreira, que arrancou três top-10, incluindo um posto de vice-campeão no KCB Karen Masters em junho, razão pela qual pode seriamente almejar um objetivo que já tinha na época anterior mas não conseguiu concretizar: «Terminar a época no top-50». Sobretudo tendo em conta que só faltam três torneios para encerrar a temporada.O português de segunda geração em África sente, porém, que esses feitos não irão despertar as atenções do meio do golfe nacional.Em contrapartida, a série de três torneios que agora começou de eventos que contam simultaneamente para o Sunshine Tour e para o Challenge Tour poderão fazer com que o seu nome seja mais notado em Portugal, até porque em 2020 esta segunda divisão europeia contará com a presença do atleta olímpico Ricardo Melo Gouveia, bastante mais mediático.«Este acordo é muito bom para os jogadores do Sunshine Tour porque dá-nos uma forma diferente de tentarmos obter um cartão para o Challenge Tour e, potencialmente, acedermos ao European Tour», disse Stephen Ferreira à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.O português de 28 anos, da mesma geração de Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo, subiu esta semana ao 31.º lugar da Ordem de Mérito do Sunshine Tour, depois do 35.º posto alcançado na segunda edição do Limpopo Championship.Stephen Ferreira totalizou 284 pancadas, 4 abaixo do Par do Euphoria Golf & Lifestyle Estate e do Koro Creek Course, após voltas de 68, 72, 73 e 71.«O meu jogo esteve bem. Joguei sólido, apesar de ter sentido que os dois campos não permitiam grandes veleidades, em parte por os roughs estarem bastante traiçoeiros», acrescentou o n.º3 de Portugal, que espera conhecer nas próximas semanas o seu famoso compatriota que venceu o Challenge Tour em 2015.Falamos de Ricardo Melo Gouveia, que regressou ao Challenge Tour – cujo calendário de 2020 se iniciou com esta prova de 226 mil euros em prémios monetários –, e falhou o cut em 122.º com 145 (76+69), +1.«Ainda não tive oportunidade de estar com o Ricardo mas espero poder fazê-lo esta semana ou na próxima», afiançou.O acordo entre o Sunshine Tour e o Challenge Tour prossegue esta semana com o RAM Cape Town Open e termina na próxima semana com o Dimension Data Pro-Am.Hugo Ribeiro / Tee Times Golf em exclusivo para