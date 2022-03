Stephen Ferreira dentro do 'cut' provisório na África do Sul

O golfista português Stephen Ferreira assegurou esta sexta-feira a entrada no 'cut' provisório do SDC Open, torneio do Challenge Tour a decorrer na África do Sul, enquanto Pedro Figueiredo e Tomás Gouveia viram a volta suspensa por falta de luz.

A jogar no Zebula Golf Estate & Spa, um dos dois campos que acolhe a quinta prova da temporada, Stephen Ferreira concluiu a segunda volta com 68 pancadas, quatro abaixo do Par, graças a quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 4, 6 e 18, para se colocar no grupo dos 35.º colocados.

Apesar de grande parte dos 216 jogadores que estão a disputar o torneio não terem conseguido terminar a segunda ronda, suspensa, primeiro devido à trovoada e depois por falta de luz natural, o profissional português deverá garantir a qualificação para o fim de semana, ao contabilizar 139 'shots' (71+68), cinco abaixo do Par.

Já Pedro Figueiredo, que estava no buraco 6 do Elements Private Golf Reserve, quando a trovoada interrompeu a competição, e Tomás Gouveia, no buraco 9 do mesmo traçado, retomam no sábado a segunda jornada para tentar a manutenção no SDC Open.

O alemão Freddy Schott lidera provisoriamente a prova sul-africana, ao registar um total de 132 pancadas (68+64), menos um 'shot' do que o local Jaque Redman e o francês Clément Sordet, que estava também no buraco 6 Elements Private Golf Reserve quando a jornada foi suspensa.