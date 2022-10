Stephen Ferreira é o primeiro português campeão no Sunshine Tour

Stephen Ferreira tornou-se no primeiro português a conquistar um título no Sunshine Tour, a primeira divisão do golfe profissional da África do Sul, um dos circuitos profissionais mais prestigiados do Mundo, depois do PGA Tour na América do Norte, do DP World Tour na Europa e do Asian Tour.

"Estou muito feliz e honrado por ser o primeiro português a vencer no Sunshine Tour", disse a Record o jogador natural do Zimbabué, que precisou de 137 torneios disputados neste circuito para averbar o seu primeiro título, no Blue Label Challenge.

Este torneio de 140 mil euros em prémios monetários, foi o torneio com o segundo 'prize-money' mais elevado até ao momento no Sunshine Tour de 2022/2023.

Por isso mesmo, distribuiu muitos pontos para a Luno Order of Merit. Daí que Ferreira tenha somado 317 pontos, subindo do 36.º para o 11.º lugar, a melhor classificação de um português neste ranking do circuito sul-africano.

"Acho que ainda não consciencializei totalmente o que se passou, mas isto é enorme e significa imenso para mim. Há já algum tempo que andava a tentar passar a linha da meta em primeiro e finalmente consegui-o", disse-nos, depois de totalizar 38 pontos, após voltas de 11, 13, 6 e 8, num torneio disputado no sistema de stableford modificado, que decorreu no Gary Player Country Club, um dos campos mais longos do mundo, situado em Sun City.

Stephen Ferreira bateu por um único ponto o sul-africano Luca Filippi, que somou 37 (7+10+6+14) e tudo foi decidido no último buraco. Com apenas um buraco por jogar, o português liderava com a vantagem mínima sobre Luca Filippi, quando este, jogando no grupo à sua frente, fechou com birdie para ultrapassá-lo no topo da tabela. Só que Stephen também carimbou um birdie no 18 (de Par-5), selando a vitória.

"O Luca levou-me aos limites até ao último buraco e foi ótimo ter metido aquele último putt para a vitória", comentou, ao gabinete de Imprensa do Sunshine Tour, o jogador que reside em Joanesburgo durante a época sul-africana.

Stephen Ferreira era o 2.º classificado após a primeira volta, assumiu o comando depois da segunda ronda e não mais largou o topo. Uma situação que contrariou a tendência das suas últimas participações no Open de Portugal do Challenge Tour, nas quais notabilizou-se por boas primeiras voltas, mas caindo depois de produção nos dias seguintes.

De acordo com o Gabinete de Imprensa da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), "o segredo do sucesso esteve numa dica de putting que foi-lhe dada pelo também jogador profissional Madalitso Muthiya, da Zâmbia".

Na cerimónia de entrega de prémios o jogador que representa o Borrowdale Brook Golf Club teve dificuldade em lidar com as emoções: "Ainda estou sem palavras. Estou feliz de ter finalmente vencido. Adoro o Gary Player Country Club, venho imensas vezes aqui e consegui finalmente dominar a besta" (um campo de 7.300 metros).

"Já estou no Sunshine Tour há uns anos (tornou-se profissional em 2011) e já tinha estado perto do título algumas vezes. A dada altura, as dúvidas começavam a implantar-se, mas tenho finalmente uma vitória e estou extasiado", acrescentou, após embolsar um prémio de 22.264 euros, chegando aos 112 mil euros em prémios de carreira neste circuito.

No Open de Portugal at Royal Óbidos, em setembro, onde falhou o cut, dissera-nos que os objetivos para 2022/2023 no Sunshine Tour eram "ganhar um torneio e terminar a época no top-20 da Ordem de Mérito". De uma assentada concretizou ambos.

Uma exibição 22 birdies, 1 eagle, 8 bogeys e 1 duplo-bogey, num torneio especial, jogado por pontos e não por pancadas. Nesta modalidade de stableford modificado, os pares corresponderam a 0 pontos, os birdies valeram 2 pontos, os eagles 5 pontos e os albatrozes 8. Em termos negativos, cada bogey trouxe uma subtração de -1 ponto e os duplo-bogeys ou pior valeram -3.

Stephen Ferreira já vinha dando boas indicações, com um 2.º lugar (-10) no SunBet Challenge – Wild Coast, no final de setembro, e um 6.º posto (-6) no VOG Highland Gates, no final de agosto.

"Fiquei mesmo motivado para o resto da época e agora quero continuar a pressionar-me para alcançar mais uma vitória", disse-nos, acrescentando que este sucesso tem um impacto positivo imediato nos próximos anos.

"Isto é, obviamente, uma enorme oportunidade para mim, porque fico isento no Sunshine Tour durante os próximos dois anos e irei entrar diretamente em todos os torneios, incluindo aqueles que são cossancionados. É um passo gigantesco na direção certa", acrescentou.

O português está a referir-se ao facto de poder passar a entrar em todos os torneios que sejam organizados em simultâneo pelo Sunshine Tour e pelo DP World Tour, a primeira divisão europeia.

Nos últimos anos, Stephen Ferreira entrava facilmente nos eventos que eram partilhados pelo Sunshine Tour e o Challenge Tour, a segunda divisão europeia, mas nem sempre entrava nas competições sul-africanas do DP World Tour. Esse obstáculo foi agora ultrapassado.

O jogador que nasceu e reside em Harare, no Zimbabué (quando não compete), tem o sonho de poder jogar num dos dois circuitos europeus e esta será uma grande ajuda.

Stephen Ferreira pretende também conversar com o selecionador nacional, Nelson Ribeiro, para solicitar que os circuitos sul-africanos contem para o ranking de profissionais da FPG, para que possa mais facilmente beneficiar de convites para etapas do Challenge Tour, para além do Open de Portugal.

De qualquer forma, o Sunshine Tour conta para o ranking mundial e para o ranking olímpico e o português de 30 anos está na luta por uma presença em Paris 2024. Só na segunda-feira saberemos o que significou esta vitória na sua posição nos rankings mundial e olímpico.

De acordo com o Gabinete de Imprensa da FPG, "as suas raízes portuguesas advêm do avô materno, natural de Vidago, em Trás-os-Montes, que, com 19 anos, emigrou para África, onde conheceu uma inglesa do Malawai com quem se uniu. Da filha do casal viria a nascer Stephen Ferreira".

Curiosamente, contou-nos este ano que sabe ser português pelo apelido de Costa e não pelo de Ferreira. Aliás, o seu tio, Roy da Costa, também representou Portugal e passou o cut no Open de Portugal em 1985 na Quinta do Lago.

O próximo torneio do Sunshine Tour será o SunBet Challenge hosted by Sun Sibaya, de 19 a 21, no Umhlali Country Club.