Stephen Ferreira e Pedro Figueiredo em ascensão na África do Sul

Os golfistas portugueses Stephen Ferreira e Pedro Figueiredo protagonizaram este sábado exibições de grande nível no SDC Open, na África do Sul, e colocaram-se entre os 25 melhores à partida para a última volta do torneio do Challenge Tour.

Stephen Ferreira, nascido há 30 anos no Zimbabué, é o melhor classificado entre os representantes nacionais, ao figurar no 18.º lugar do leaderboard, empatado com outros dois jogadores, mas detém uma vantagem mínima sobre o compatriota Pedro Figueiredo, na 21.ª posição do leaderboard.

Ferreira fez uma volta muito feliz, pautada por sete birdies (uma abaixo) nos buracos 2, 3, 7, 9, 12, 17 e 18 contra apenas um bogey no 13, para um score de 66 pancadas e um agregado de 205 shots (71+68+66), 11 abaixo do Par.

Já Pedro Figueiredo, que na sexta-feira viu a sua segunda ronda no Elements Private Golf Reserve ser suspensa primeiro pela trovoada e depois por falta de luz natural, só terminou os primeiros 36 buracos para assegurar uma vaga entre os 68 jogadores apurados para as últimas duas voltas.

Depois de reagir bem à interrupção, o profissional de Azeitão elevou ainda mais o seu nível na terceira jornada e assinou sete birdies nos buracos 2, 6, 13, 14, 15, 17 e 18 e dois bogeys no 8 e 10 para contabilizar um total de 206 pancadas (70+69+67), 10 abaixo do Par.

Num dia em que o também português Tomás Melo Gouveia falhou o cut (70+73), o sul-africano Deon Germishuys saltou para o comado do SDC Open, disputado por 216 jogadores em dois campos, Elements Private Golf Reserve e o Zebula Golf Estate & Spa, ao registar um agregado de 197 pancadas (66+68+63), 19 abaixo do Par, duas de vantagem sobre o inglês Marco Penge e o compatriota Ruan Conradie, que partilham a segunda posição.